Vorbörse 12.06.2026

Dax dürfte nach abgesagtem Iran-Angriff deutlich steigen

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Quelle: Adobe.com/PhotoGranary

Der von US-Präsident Donald Trump abgesagte Angriff auf den Iran macht den Anlegern am Freitag wieder etwas Hoffnung auf ein Kriegsende. Daraufhin geben die Ölpreise nach und Aktienkurse legen zu: Eine Stunde vor dem Auftakt wird der Dax vom Broker IG 1,6 Prozent höher auf 24.607 Punkte taxiert.

Trump hatte seine für Donnerstagabend angekündigten Angriffe auf den Iran abgesagt und einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen in Aussicht gestellt. Doch aus dem Iran gab es ein Dementi. Im Tagesverlauf rückt mit SpaceX der Rekord-Börsengang in den USA in den Fokus.

USA: SpaceX-Vorfreude treibt Kurse

Die Absage geplanter US-Angriffe auf den Iran durch Donald Trump hat die New Yorker Börsen am Donnerstag euphorisiert. Die schon davor gute Entwicklung begründete Julian Emanuel von Evercore ISI mit der Angst vieler Anleger am Vorabend des Börsengangs von SpaceX, künftige Kursgewinne zu verpassen.

Vor allem die zuletzt gebeutelten Technologiewerte waren gefragt: Der techlastige Auswahlindex Nasdaq 100 baute seine Gewinne deutlich aus. Zum Handelsende stand er über drei Prozent im Plus. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um rund zwei Prozent nach oben.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones50.849+ 1,86 Prozent
S&P 5007.394+ 1,75 Prozent
Nasdaq29.446+ 3,29 Prozent

Asien: Deutliche Gewinne

Die kräftige Erholung der Technologiewerte in den USA hat auch die Märkte in Asien befeuert. Die Absage geplanter US-Angriffe auf den Iran durch US-Präsident Donald Trump sorgte für Erleichterung und ließ die Ölpreise sinken.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um rund 3,7 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 1,6 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund zwei Prozent zulegte.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22566.567+ 3,66 Prozent
Hang Seng24.680+ 1,77 Prozent
CSI 3004.798+ 1,60 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,98- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,03+ 0,009 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,47+ 0,006 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1571- 0,07 Prozent
Dollar in Yen160,26+ 0,21 Prozent
Euro in Yen185,43+ 0,14 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent88,75 USD- 1,63 USD
WTI86,24 USD- 1,47 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 96 (95) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS STARTET FLATEXDEGIRO MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 41 EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 40,50 (40) EUR - 'HOLD'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AUF 80 (78) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 73 (86) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 88 (75) EUR - 'BUY'

- ODDO BHF STARTET AMADEUS FIRE MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 33 EUR

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(mit Material von dpa-AFX)

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