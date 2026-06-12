Dax höher erwartet - Hoffnung auf Iran-Deal

Frankfurt, 12. ⁠Jun (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge fester in den Handel starten. US-Präsident Donald Trump hat - wie schon oft in den vergangenen Wochen - eine baldige ‌Verständigung mit dem Iran angekündigt. Ein Abschluss sei in den kommenden Tagen möglich, erklärte Trump. Am Donnerstag hatte der ⁠deutsche ⁠Leitindex leicht im Plus bei 24.209,71 Punkten geschlossen. An der Wall Street ging es deutlich bergauf. Auch in Asien beflügelte die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten am Freitag die Märkte. Am Ölmarkt setzte sich der Preisrutsch ‌vom Vortag fort - die Notierungen für ‌das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verloren jeweils knapp zwei Prozent auf 88,62 beziehungsweise 86,16 Dollar je Fass.

Neben der geopolitischen ⁠Lage dürfte zum Wochenschluss auch der Börsengang von SpaceX die ‌Schlagzeilen beherrschen. Der Raumfahrtkonzern des ⁠Milliardärs Elon Musk debütiert an der Technologiebörse Nasdaq mit einem Emissionsvolumen von 75 Milliarden Dollar, es ist der größte Börsengang aller Zeiten. Zum Ausgabepreis von 135 ‌Dollar je Aktie wird ⁠SpaceX mit 1,75 Billionen Dollar ⁠bewertet. Musk hat einen ungewöhnlich großen Anteil von 30 Prozent der angebotenen 555,6 Millionen Anteilsscheine für Kleinanleger reserviert, unter denen er zahlreiche Fans hat. Das Börsendebüt könnte laut Experten die Erholung an den Börsen auf die Probe stellen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 24.209,71

EuroStoxx50 6.056,96

EuroStoxx50-Future 6.063,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 50.848,75 +1,9%

Nasdaq

S&P 500 7.394,30 +1,8%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 4.049,29 +1,6%

Hang Seng 24.756,65 +2,1%

(Bericht von ⁠Sanne Schimanski, Daniela Pegna. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)