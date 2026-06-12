Dax-Widerstand 24.800 25.000 Dax-Unterstützung 24.450 23.800

Dax-Rückblick:

Nach der Zinserhöhung durch die EZB am gestrigen Nachmittag gab es einen kurzen Dip im Dax, der allerdings sofort wieder gekauft wurde - die Entscheidung der Notenbanker war im Vorfeld so erwartet worden. Im nachbörslichen Handel gab es dann einen kräftigen Freudensprung nach einer einseitigen Friedenserklärung durch US-Präsident Trump - pünktlich zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft.

Dax-Ausblick:

Der Xetra-Dax startete heute Morgen mit einer riesigen Aufwärtskurslücke und stieg im weiteren Verlauf bis in den Bereich um 24.700 Punkte. Damit wurde der kurzfristige Abwärtstrend im Stundenchart klar überwunden. Die weitere Entwicklung am Nachmittag hängt einzig und allein an den Schlagzeilen aus dem Nahen Osten.

Es ist sicher noch zu früh, von einer nachhaltigen und dauerhaften friedlichen Lösung auszugehen. Das haben die vergangenen Wochen recht eindeutig gezeigt. Von daher kann es auch schnell wieder in die Gegenrichtung gehen im Dax. Oberhalb von 24.450 Punkten ist das kurzfristige Chartbild allerdings zunächst klar positiv zu interpretieren. Ein schönes Wochenende allen Lesern!