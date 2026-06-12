Dax Chartanalyse 12.06.2026

Dax steigt nach Deeskalations-Signalen aus Washington an

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.80025.000
Dax-Unterstützung24.45023.800

Dax-Rückblick:

Nach der Zinserhöhung durch die EZB am gestrigen Nachmittag gab es einen kurzen Dip im Dax, der allerdings sofort wieder gekauft wurde - die Entscheidung der Notenbanker war im Vorfeld so erwartet worden. Im nachbörslichen Handel gab es dann einen kräftigen Freudensprung nach einer einseitigen Friedenserklärung durch US-Präsident Trump - pünktlich zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft.

Dax-Ausblick: 

Der Xetra-Dax startete heute Morgen mit einer riesigen Aufwärtskurslücke und stieg im weiteren Verlauf bis in den Bereich um 24.700 Punkte. Damit wurde der kurzfristige Abwärtstrend im Stundenchart klar überwunden. Die weitere Entwicklung am Nachmittag hängt einzig und allein an den Schlagzeilen aus dem Nahen Osten.

Es ist sicher noch zu früh, von einer nachhaltigen und dauerhaften friedlichen Lösung auszugehen. Das haben die vergangenen Wochen recht eindeutig gezeigt. Von daher kann es auch schnell wieder in die Gegenrichtung gehen im Dax. Oberhalb von 24.450 Punkten ist das kurzfristige Chartbild allerdings zunächst klar positiv zu interpretieren. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

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Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU9S8Y) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 12.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.140,07 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU6W52) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,98 (Stand: 12.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.038,46 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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