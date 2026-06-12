Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Hoffnung auf Iran-Einigung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Die gesunkenen Ölpreise stützten die Anleihen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 126,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,96 Prozent.

Der Bund-Future hatte bereits am Donnerstagabend zugelegt. Die Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran belastet die Ölpreise. Eine nachhaltige Einigung könnte die Inflationsgefahren dämpfen, was die Anleihekurse stützt.

Nachdem US-Präsident Donald Trump am Donnerstag ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran in Aussicht gestellt hatte, spricht auch die Islamische Republik von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss. Ein entsprechender Text sei überwiegend finalisiert, sagte der iranische Außenamtssprecher Ismail Baghai nach Angaben der staatlichen Agentur Irna am Donnerstagabend in einem TV-Programm.

"Die Euphorie um die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten birgt Risiken: Eine tatsächliche Unterzeichnung einer Vereinbarung wird heute und am Wochenende das entscheidende Ereignis sein", schreiben Experten der Dekabank. Der Iran-Krieg hat die Verbraucherpreise zuletzt deutlich nach oben getrieben. Die EZB hatte daher am Donnerstag die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben und Präsidentin Christine Lagarde hielt nach Einschätzung der Dekabank die Tür für eine weitere Zinserhöhung offen./jsl/jkr/stk