dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kräftige Gewinne erwartet

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - KRÄFTIGE GEWINNE - Der von US-Präsident Donald Trump abgesagte Angriff auf den Iran macht den Anlegern am Freitag wieder etwas Hoffnung auf ein Kriegsende. Daraufhin geben die Ölpreise nach und Aktienkurse legen zu: Zwei Stunden vor dem Auftakt wird der Dax vom Broker IG 1,6 Prozent höher auf 24.607 Punkte taxiert. Trump hatte seine für Donnerstagabend angekündigten Angriffe auf den Iran abgesagt und einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen in Aussicht gestellt. Doch aus dem Iran gab es ein Dementi. Im Tagesverlauf rückt mit SpaceX der Rekord-Börsengang in den USA in den Fokus.

USA: - KRÄFTIGE GEWINNE - Die Absage geplanter US-Angriffe auf den Iran durch Donald Trump hat die New Yorker Börsen am Donnerstag euphorisiert. Die schon davor gute Entwicklung begründete Julian Emanuel von Evercore ISI mit der Angst vieler Anleger am Vorabend des Börsengangs von SpaceX , künftige Kursgewinne zu verpassen. Vor allem die zuletzt gebeutelten Technologiewerte waren gefragt: Der techlastige Auswahlindex Nasdaq 100 baute seine Gewinne deutlich aus. Zum Handelsende stand er 3,29 Prozent im Plus. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 1,86 Prozent.

ASIEN: - KRÄFTIGE GEWINNE - Die kräftige Erholung der Technologiewerte in den USA hat auch die Märkte in Asien befeuert. Die Absage geplanter US-Angriffe auf den Iran durch US-Präsident Donald Trump sorgte für Erleichterung und ließ die Ölpreise sinken. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 3,6 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 1,5 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund zwei Prozent zulegte.

DAX              		24.209,71		0,06%		
XDAX            		24.628,53		2,35%		
EuroSTOXX 50		  6.056,96		0,78%		
Stoxx50        		  5.195,38		0,80%		
														
DJIA             		50.848,75		1,86%		
S&P 500        		  7.394,30		1,75%		
NASDAQ 100  		29.446,18		3,29%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future                    125,98          -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD       		   1,1571		-0,07%	
USD/Yen             	160,26		 0,21%		
Euro/Yen       		185,43		 0,14%

BITCOIN:

Bitcoin		        63.511		-0,07%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                          88,75             -1,63 USD
WTI                            86,24             -1,47 USD

/jha/

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