dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.06.2026 - 15.15 Uhr

IPO/ROUNDUP: SpaceX macht Rekord-Börsengang perfekt

NEW YORK - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX schreibt Geschichte mit einem Rekord-Börsengang. Das unter anderem für seinen Satelliteninternet-Dienst Starlink bekannte Unternehmen verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 Dollar - und nimmt damit 75 Milliarden Dollar (64,8 Mrd Euro) ein. Am Freitag kommt die Aktie in den Handel. Beim zuvor größten Börsengang hatte die saudi-arabische Ölfirma Aramco im Jahr 2019 gut 29 Milliarden Dollar eingenommen.

ROUNDUP: Adobe stockt Ziele auf - Abgang von Finanzchef verschreckt Anleger

SAN JOSE - Ein weiterer Managementwechsel überschattet beim US-Softwarekonzern Adobe das unerwartet hohe Umsatzziel. Zwar erwartet der Konzern im laufenden dritten Quartal mindestens knapp 6,7 Milliarden US-Dollar (rund 5,8 Mrd Euro) Umsatz, was mehr ist, als Analysten ihm zugetraut hatten. Doch verlässt mit Finanzchef Dan Durn ein weiterer Topmanager schon kommende Woche den Spezialisten für Software zur Mediengestaltung, wie das Unternehmen bereits am Donnerstag nach US-Börsenschluss in San Jose mitteilte. Bei den Anlegern kam das nicht gut an.

Übernahmekampf mit Unicredit - Commerzbank-Betriebsrat plant Anzeige

FRANKFURT/MAILAND - Der hitzige Übernahmekampf zwischen der Commerzbank und der Unicredit spitzt sich weiter zu. Der Commerzbank-Gesamtbetriebsrat wirft der italienischen Großbank irreführende Angaben bei ihrem Übernahmeangebot vor und will nun Strafanzeige stellen. "Ich kann bestätigen, dass heute eine außerordentliche Sitzung des Gesamtbetriebsrats stattfindet", sagte Betriebsratschef Sascha Uebel dem "Handelsblatt". "Dabei soll beschlossen werden, dass der Gesamtbetriebsrat seinen Vorsitzenden beauftragt, Strafanzeige wegen des Verdachts der Marktmanipulation und Irreführung nach Paragraf 119 und 120 WpHG gegen unbekannt zu stellen." Der Vorwurf wiegt schwer: Marktmanipulation ist in Deutschland eine Straftat.

Bundesnetzagentur soll KI überwachen

BERLIN - Die Bundesnetzagentur ist künftig Deutschlands zentrale Anlaufstelle für die Regulierung von Künstlicher Intelligenz. Das hat der Bundestag am Abend beschlossen. Diese Entscheidung dient der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung. Das weltweit erste staatenübergreifende Gesetzeswerk zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz sieht eine zentrale Überwachungsbehörde in jedem EU-Staat vor.

E-Autos: Mehr als 50.000 Anträge auf Förderung

BERLIN - Für das neue Förderprogramm für Elektroautos sind in den ersten drei Wochen schon mehr als 50.000 Anträge eingegangen. Die Zahl nannte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. "Die neue Förderung für Elektroautos wirkt", sagte der SPD-Politiker. Die meisten Anträge würden für vollelektrische Autos gestellt. "Das ist kein Wunder: Es gibt immer bessere E-Autos, mehr Ladesäulen und endlich auch kleine und günstige Modelle."

Weitere Meldungen -BMW erprobt humanoide Roboter in Produktion -ROUNDUP: Deutsches Heer will schnell mehr Drohnen einsetzen -ROUNDUP/Protest in Berlin: IG Metall bangt um Zehntausende Stahljobs -Esa: 'Überzeugt, dass Deutscher bald den Weg zum Mond schaffen wird' -ROUNDUP: Sicherheitsbereich am Hamburger Flughafen stundenlang zu -Winzer produzieren 2025 mehr Wein -Hongkonger Zoll findet WM-Fälschungen im Wert von Millionen -Steuersenkung auf Flugtickets kann kommen -Landgericht: Google haftet für KI-Übersichten -Bildungsminister wollen kritischen Umgang mit Social Media -Bäcker Lampe insolvent - Filialen bleiben geöffnet -Ahaus gibt Widerstand gegen Atommüll aus Bayern auf -Für dauerhafte Investitionen: Bauindustrie bringt Pkw-Maut ins Spiel -Stadt und Reederei schließen Minderheitsaktionäre der HHLA aus -Apothekenreform passiert Bundesrat -Letzter Castor-Transport aus UK startet Richtung Brokdorf -EU-Kommission will Landwirten mehr Vorschüsse für Dünger ermöglichen -Getrübte Aussichten für maritime Wirtschaft in Deutschland -Land Berlin und israelischer Luftfahrtkonzern arbeiten zusammen -USA verhängen Sanktionen gegen Kubas staatlichen Ölkonzern -ROUNDUP: DW-Intendantin Massing warnt vor zu engem Auftrag für Auslandssender -Pachtpreise für Windräder: Kommunale Unternehmen fordern Begrenzung -Preise von Proteinpulver stark gestiegen -Letzte Chance: So viel kostet Spargel zum Saisonende -Bahnstrecke Berlin-Hamburg wird am Sonntag freigegeben -ROUNDUP/Von der APA zum ORF: Clemens Pig wird 2027 neuer Senderchef -600 Beschäftigte bei Molkereiunternehmen Arla Foods zu Warnstreik aufgerufen

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha