Ebola-Ausbruch in der DR Kongo weitet sich aus

Dakar, ⁠12. Jun (Reuters) - Der Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo hat sich auf drei weitere Gesundheitszonen ausgeweitet. Die Zahl der bestätigten Fälle sei bis Mittwoch ‌auf 676 gestiegen, teilte der Gesundheitsminister am Donnerstagabend (Ortszeit) auf der Kurznachrichtenplattform X mit. Darunter seien ⁠136 ⁠Todesfälle. Einem am Donnerstag veröffentlichten Regierungsbericht zufolge liegen die neu betroffenen Gebiete in den Provinzen Nord-Kivu und Ituri. Eine Gesundheitszone umfasst im kongolesischen System ein Netzwerk von Kliniken und ‌ein Überweisungskrankenhaus für etwa 100.000 ‌bis 150.000 Menschen. Landesweit gibt es mehr als 500 solcher Zonen.

Die Epidemie wütet in drei von ⁠bewaffneten Konflikten geprägten Provinzen: Ituri, Nord-Kivu und Süd-Kivu. ‌Der Ausbruch war am ⁠15. Mai bekanntgegeben worden, blieb den Behörden zufolge jedoch wochenlang unentdeckt. Es handelt sich um Infektionen mit dem Bundibugyo-Stamm des Virus. ‌Misstrauen gegenüber Gesundheitspersonal ⁠und Angriffe auf Bestattungsteams ⁠und Behandlungszentren erschwerten die Bekämpfung. Das zentralafrikanische Land hat bereits mehrere verheerende Ebola-Ausbrüche erlebt, darunter die zweitschwerste Epidemie weltweit von 2018 bis 2020 mit mehr als 2200 Toten.

(Bericht von Jessica Donati und Fiston Mahamba, geschrieben von Alexandra Falk und Isabelle Noack. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)