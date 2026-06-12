EQS-Adhoc: UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank Aktiengesellschaft: Vorläufiges Konzernergebnis 2025 – Prognoseabweichung aufgrund Verschiebung zwischen Vor- und Nachsteuerergebnis

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UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank Aktiengesellschaft: Vorläufiges Konzernergebnis 2025 – Prognoseabweichung aufgrund Verschiebung zwischen Vor- und Nachsteuerergebnis



12.06.2026 / 10:53 CET/CEST

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Die UmweltBank Aktiengesellschaft, Nürnberg, (die "Gesellschaft") hat heute die Aufstellung des Konzernabschlusses über das Geschäftsjahr 2025 finalisiert. Das Konzernergebnis vor Steuern* beträgt demnach auf Grundlage noch nicht testierter Zahlen rund 3,2 Mio. Euro. Es liegt damit unterhalb der zuletzt veröffentlichten Prognose von ca. 6,2 Mio. Euro. Grund für die Abweichung ist, dass ein Ertrag aus latenten Steuern entgegen der bisherigen Annahme der Gesellschaft nicht im Konzernergebnis vor Steuern, sondern erst im Konzernjahresüberschuss zu berücksichtigen ist. Der Konzernjahresüberschuss wird hierdurch nicht verändert und beträgt rund 12,3 Mio. Euro.

Das Ergebnis vor Steuern auf AG-Ebene in Höhe von 6,4 Mio. Euro ist von dem Effekt nicht betroffen und bleibt – ebenso wie der Jahresüberschuss auf AG-Ebene in Höhe von 14,3 Mio. Euro – unverändert. Der Jahresabschluss der AG wurde vom Abschlussprüfer testiert.

Die Erteilung des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers für den Konzernabschluss wird in den kommenden Tagen erwartet. Die Veröffentlichung des gebilligten Konzernabschlusses ist für Ende Juni geplant.

* Das Ergebnis vor Steuern ist definiert im Konzernlagebericht 2024 auf den Seiten 7 und 8, abrufbar unter https://www.umweltbank.de/investor-relations/nachhaltigkeits-und-geschaeftsberichte

Mitteilende Person: Dietmar von Blücher, Vorstandssprecher

Kontakt:

UmweltBank AG

Dr. Florian Wedlich

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg

Tel.: 0911 / 5308 - 1007

E-Mail: florian.wedlich@umweltbank.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Deutschland Telefon: 0911 5308-2020 Fax: 0911 5308-129 E-Mail: hallo@umweltbank.de Internet: www.umweltbank.de ISIN: DE0005570808 WKN: 557080 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2345142

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