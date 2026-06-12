EQS-AFR: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.06.2026 / 10:23 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.08.2026

Ort:

https://www.helaba.com/de/geschaeftsberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.08.2026

Ort:

https://www.helaba.com/int/annualreports

12.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Neue Mainzer Str. 52-58
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.helaba.com
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2345146 12.06.2026 CET/CEST

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