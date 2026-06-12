EQS-DD: electrovac AG: Dieter Thumfart, Erwerb von Aktien von der Electrovac Holding AG im Zusammenhang mit der im Wertpapierprospekt beschriebenen IPO-Bonusvereinbarung; der Kaufpreis entspricht ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.06.2026 / 11:40 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Dieter
|Nachname(n):
|Thumfart
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|electrovac AG
b) LEI
|5299008TJ4LODTQQNQ85
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A420ZL4
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von Aktien von der Electrovac Holding AG im Zusammenhang mit der im Wertpapierprospekt beschriebenen IPO-Bonusvereinbarung; der Kaufpreis entspricht dem Angebotspreis.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|7,80 EUR
|667.126,20 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|7,8000 EUR
|667.126,2000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|11.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|electrovac AG
|Anglstraße 4
|94121 Salzweg
|Deutschland
|Internet:
|https://www.electrovac.com/
IPO geplant / intended to be listed;
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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