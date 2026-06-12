EQS-DD: Mensch und Maschine Software SE: Heike Lies, Erwerb von Aktien durch Übertragung von Dividendenansprüchen im Zusammenhang mit der Aktiendividende
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.06.2026 / 11:38 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Heike
|Nachname(n):
|Lies
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Mensch und Maschine Software SE
b) LEI
|391200KPS0L1YQ88JY41
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006580806
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von Aktien durch Übertragung von Dividendenansprüchen im Zusammenhang mit der Aktiendividende
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|36,43 EUR
|25.646,72 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|36,4300 EUR
|25.646,7200 EUR
e) Datum des Geschäfts
|11.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mensch und Maschine Software SE
|Argelsrieder Feld 5
|82234 Wessling
|Deutschland
|Internet:
|www.mum.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105500 12.06.2026 CET/CEST
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