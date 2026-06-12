EQS-DD: The Platform Group SE & Co. KGaA: Dr. Dominik Pasqual Benner, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.06.2026 / 11:15 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Dominik Pasqual Nachname(n): Benner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

The Platform Group SE & Co. KGaA

b) LEI

391200T7OHCG8YPRQW61

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A40ZW88

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,88 EUR 19.050,66 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,88 EUR 19.050,66 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: The Platform Group SE & Co. KGaA Schloss Elbroich, Am Falder 4 40589 Düsseldorf Deutschland Internet: https://the-platform-group.com/

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