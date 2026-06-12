EQS-DD: The Platform Group SE & Co. KGaA: Dr. Dominik Pasqual Benner, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.06.2026 / 11:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Dominik Pasqual
|Nachname(n):
|Benner
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|The Platform Group SE & Co. KGaA
b) LEI
|391200T7OHCG8YPRQW61
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A40ZW88
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,88 EUR
|19.050,66 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,88 EUR
|19.050,66 EUR
e) Datum des Geschäfts
|12.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
12.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Platform Group SE & Co. KGaA
|Schloss Elbroich, Am Falder 4
|40589 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|https://the-platform-group.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105494 12.06.2026 CET/CEST