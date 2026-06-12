EQS-News: Hisense feiert den Beginn zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ mit einer RGB-MiniLED-Innovation

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Hisense feiert den Beginn zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ mit einer RGB-MiniLED-Innovation



12.06.2026 / 19:35 CET/CEST

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QINGDAO, China, 12. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, feiert als offizieller Sponsor des Turniers den Start der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ und bringt den Fans die Faszination des Fußballs durch Technologie und immersive Erlebnisse näher.

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Als Vorreiter der RGB-MiniLED-Technologie treibt Hisense die Innovation im Displaybereich mit seiner neuesten, von Chromagic unterstützten RGB-MiniLED-Technologie weiter voran und bietet Sportfans weltweit ein natürlicheres und realistischeres Farberlebnis. Während der gesamten FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ bringt Hisense diese Führungsrolle auf die grösste Bühne des Fußballs – durch seine Werbung am Spielfeldrand mit den Botschaften „The Origin of RGB MiniLED TV" und „Innovating a Brighter Life" –, um sowohl seine bahnbrechende Display-Technologie als auch seine Vision von Technologien zur Bereicherung des Alltags zu präsentieren.

Zur Feier des Turnierstarts startet Hisense eine einwöchige Fan-Erlebnisaktion in den New Yorker Hudson Yards. Das Pop-up-Erlebnis kombiniert interaktive Fußballinstallationen in Zusammenarbeit mit Adidas, von Stadien inspirierte Display-Zonen, Aktivitäten zum Erstellen digitaler Graffiti sowie die Verlosung von offiziellen Fanartikeln zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™. Besucher können lebendige visuelle Interaktionen erleben, die von RGB-MiniLED angetrieben werden, die neuesten Großbild-Innovationen von Hisense erkunden und in immersive Unterhaltungserlebnisse eintauchen, die darauf ausgelegt sind, die Atmosphäre eines Spieltags zu Hause nachzubilden.

Während der Fußball erneut Menschen auf der ganzen Welt zusammenbringt, zeigt Hisense einmal mehr, wie bahnbrechende Innovationen und zwischenmenschliche Verbindungen Hand in Hand gehen können. Von der Präsentation des „The Origin of RGB MiniLED TV" auf der größten Bühne des Fußballs bis hin zur Zusammenführung von Fans durch beeindruckende Heimkinoerlebnisse – Hisense bleibt seiner Mission „Innovating a Brighter Life" treu und entwickelt Technologien, die nicht nur brillant funktionieren, sondern auch die Momente bereichern, die wirklich zählen.

Informationen zu Hisense Hisense wurde 1969 gegründet und ist ein weltweit anerkanntes führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Aktivitäten in mehr als 160 Ländern. Das Unternehmen ist auf hochwertige Multimediaprodukte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der TV-Geräte mit einer Größe von 100 Zoll und mehr (2023-2026Q1). Als The Origin of RGB MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der RGB MiniLED-Innovation der nächsten Generation. Als offizieller Sponsor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ setzt Hisense auf globale Sportpartnerschaften, um Zielgruppen weltweit zu erreichen.

Cision

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