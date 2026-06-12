EQS-News: Jeff Li, Leiter der Kapitalanlageabteilung für globale Aktien bei E Fund HK, hebt auf der Bloomberg Invest Hong Kong 2026 „drei grundlegende Veränderungen" hervor

EQS-News: E Fund (Hong Kong) / Schlagwort(e): Sonstiges

Jeff Li, Leiter der Kapitalanlageabteilung für globale Aktien bei E Fund HK, hebt auf der Bloomberg Invest Hong Kong 2026 „drei grundlegende Veränderungen" hervor



12.06.2026 / 16:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HONGKONG, 12. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Im Anschluss an die Konferenz „Bloomberg Invest Hong Kong 2026" am 10. Juni hielt Jeff Li, Leiter der Kapitalanlageabteilung (Global Equity) bei E Fund (Hong Kong), eine Grundsatzrede über die neue Ära der chinesischen Kapitalmärkte.

Jeff Li: China ist in eine neue Ära eingetreten

In seiner Ansprache vor internationalen Investoren am 10. Juni skizzierte Jeff Li, Leiter der Kapitalanlageabteilung für globale Aktien bei E Fund (Hongkong), drei grundlegende Veränderungen, die die Anlagewelt neu gestalten:

Von der Marktführerschaft im Konsumgüterbereich zur Technologieführerschaft – chinesische Unternehmen sind heute weltweit wegweisend in den Bereichen Elektrofahrzeugbatterien, Biotechnologie, Robotik und KI.

Von der Lokalisierung zur echten Globalisierung – Die führenden chinesischen Unternehmen von heute sind von Anfang an global ausgerichtet und verfügen über eng vernetzte multinationale Geschäftsaktivitäten, die sich von Europa bis nach Südostasien erstrecken.

Von „Wachstum geht vor" hin zu nachhaltigem, qualitativ hochwertigem Wachstum – Ein Paradigmenwechsel hin zu disziplinierter Kapitalallokation, Rentabilität und strukturellen Verbesserungen der Eigenkapitalrendite.

„Diese Veränderungen sind keine Prognosen – sie sind bereits im Gange", erklärte Li vor den Zuhörern von Bloomberg Invest. „Bei E Fund richten wir unsere globalen Aktienstrategien so aus, dass wir von diesem Wandel profitieren können."

E Fund HK's Chief Investment Officer, Global Equity - Jeff Li Highlights

Marktübergreifende Zusammenarbeit mit der HKEX

Als eindrucksvolles Beispiel für die marktübergreifende Zusammenarbeit, die von der Anlageabteilung von E Fund vorangetrieben wird, hat das Unternehmen eine Lizenzvereinbarung mit der Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) geschlossen, um den ersten ETF aufzulegen, der den HKEX Tech 100 Index nachbildet – den ersten von der HKEX selbst entwickelten Aktienindex für Hongkong.

Der Index umfasst 100 der größten Technologieunternehmen Hongkongs aus sechs Innovationsbereichen:

KI

Biotechnologie und Pharmazie

Elektrofahrzeuge & intelligentes Fahren

IT

Internet

Robotik

Insbesondere sind alle im Index enthaltenen Titel zu 100 % für den „Stock Connect" zugelassen, was es Anlegern vom chinesischen Festland ermöglicht, in großem Umfang von den dynamischen Chancen des Hongkonger Technologiesektors zu profitieren.

Märkte verbinden, langfristigen Wert erschließen

„E Fund verbindet globale Perspektiven mit fundierter lokaler Expertise – und schlägt so eine Brücke zwischen den Märkten, um langfristigen Wert zu schaffen", bekräftigte Jeff Li. Als Hauptsponsor der Bloomberg Invest Hong Kong 2026 stand E Fund in direktem Austausch mit internationalen Investoren, um gemeinsam den Weg durch diese Zeit des Wandels zu finden.

Logo.jpg?id=OA2698176

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/jeff-li-leiter-der-kapitalanlageabteilung-fur-globale-aktien-bei-e-fund-hk-hebt-auf-der-bloomberg-invest-hong-kong-2026-drei-grundlegende-veranderungen-hervor-302799146.html

12.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2345400 12.06.2026 CET/CEST