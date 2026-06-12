EQS-News: Legends One Capital baut Experten-Netzwerk mit erfolgreichen Sport-Persönlichkeiten aus

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Legends One Capital baut Experten-Netzwerk mit erfolgreichen Sport-Persönlichkeiten aus



12.06.2026 / 11:11 CET/CEST

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Legends One Capital baut Experten-Netzwerk mit erfolgreichen Sport-Persönlichkeiten aus



Gary Evans neuer Head of Legends Relations; Ringer-Legende Anthony Robles, Doppel-Olympiasiegerin Deborah Levi und viele andere bringen Expertise und Netzwerk ein

Patrick Becker, CEO: „Experten-Netzwerk bestens vernetzt am Puls der Zeit“

Deutscher Fußball Botschafter e.V. von Strategic Advisor Roland Bischof verleiht Ehrenpreis 2026 im Rahmen der WM an deutschen Weltklasse-Fußballer

Legends One einzigartige Plattform für Sportler, Investoren und Unternehmen

Globaler Sportmarkt soll bis 2029 auf rd. 670 Mrd. US-Dollar wachsen

Frankfurt am Main, 12. Juni 2026 - Die Legends One Capital AG, eine Investment- und Finanzierungsplattform für professionellen Sport, erweitert ihr strategisches Experten-Netzwerk weiter mit namhaften Sport-Persönlichkeiten. Das Board besteht nunmehr aus 20 Strategic Advisors, die mit ihrer Expertise und ihrem Netzwerk in die internationale Sport-Szene die Legends One Capital unterstützen. Neu dabei sind als Experten u. a. Gary Evans, Anthony Robles, Gioia Verena Vavricka und Ellie Norman.

Internationale Sport-Legenden neu an Board bei Legends One Capital

Der englische Profi-Golfer Gary Evans wird ab 1. Juli Head of Legends Relations bei Legends One Capital. Evans ist seit 35 Jahren als Golfspieler auf Weltklasse-Niveau aktiv. Unter anderem war er in den Top-5 bei der The Open Championship im schottischen Muirfield platziert. In den vergangenen Jahren machte er mit einem viel beachteten Comeback und hervorragenden Platzierungen auf der Legends-Tour von sich reden. Neben seiner sportlichen Laufbahn war Evans auch im Sport-Sponsoring tätig, u. a. für Hugo Boss, Leica und Emirates. Evans vereint tiefgreifende Insights in den globalen Profisport mit einem weltweiten Netzwerk zu Top-Sportlern und profunder Brand-Expertise. Als Head of Legends Relations wird er die Beziehungspflege zu Spitzensportlern verantworten und Anlaufstelle für Athleten, Partner und Investoren sein.

Anthony Robles ist eine US-amerikanische Ringer-Legende und National Championship-Gewinner der NCAA sowie erfolgreicher Buchautor. Er ist ein Mensch mit Behinderung und lebt seit seiner Geburt ohne rechtes Bein. Robles schrieb 2011 Geschichte, als er sich gegen alle seine nichtbehinderten Konkurrenten durchsetzte und den Ringer-Meistertitel gewann. Sein außergewöhnliches Leben wurde zudem in einem u. a. von Robles und Ben Affleck produzierten Film mit Emmy-Preisträger Jharrel Jerome und Jennifer Lopez in den Hauptrollen in die Kinosäle und auf die Streaming Plattform Prime gebracht.

Weitere Neuzugänge als Strategic Advisors sind Gioia Verena Vavricka und Ellie Norman. Gioia Verena Vavricka ist erfolgreiche Sport-Unternehmerin und war zudem u. a. mehrere Jahre bei der FIFA. Beim Fußball-Weltverband war sie sowohl in den Bereichen Technologie und Innovation als auch strategische Partnerschaften tätig. Sie tritt weltweit als Tech-, Kultur- und Sportinvestorin bei renommierten Veranstaltungen auf. Ellie Norman ist Chief Marketing Officer (CMO) bei der Formel E und baut in dieser Position u. a. die globale Markenpräsenz des elektrischen Motorsports weiter aus.

Erfolgreiche Sportler im Advisory Board: vom Tennisstar bis zur Doppel-Olympiasiegerin

Auch die anderen Mitglieder des Strategic Advisory Boards prägen das globale Sportgeschehen aktiv mit und sind intensiv in der internationalen Szene vernetzt. So zählen zu den Mitgliedern des Netzwerks u. a. Mischa Zverev, Roland Bischof, Deborah Levi und Florian Schröder.

Mischa Zverev zählte in seiner aktiven Zeit zu den Top-25 der Weltrangliste der Männer im Tennis und ist als Investor mit Tie Break Ventures erfolgreich. Sein jüngerer Bruder Alexander Zverev, mit dem er Tie Break Ventures gemeinsam gegründet hat, versetzte gerade mit seinem Sieg bei den French Open und dem erstem Grand Slam Titel eines deutschen Tennisspielers seit Boris Becker die Tenniswelt in Begeisterung.

Deborah Levi ist eine Weltklasse-Bobfahrerin und wurde gemeinsam mit ihrer Pilotin als erste Deutsche zweimalige Olympiasiegerin im Zweierbob – bei den Olympischen Winterspielen 2022 und erneut erst vor wenigen Monaten im Februar 2026. Florian Schröder bringt weitreichende Management-Expertise mit und war u. a. bei namhaften globalen Unternehmen wie Meta als Head of Sports Partnerships oder bei Nike als Brand Manager tätig.

Deutscher Fußball Botschafter vergibt Ehrenpreis zur WM

Roland Bischof verfügt über ein umfangreiches Netzwerk sowohl in die internationale Fußballszene als auch in die Politik. Er ist Gründer der Initiative Deutscher Fußball Botschafter e.V. Pünktlich zur Fußball-WM wird der Legends One Capital-Advisor am 17. Juni im German House of Soccer in New York den Ehrenpreis 2026 der Initiative verleihen. Diesen Ehrenpreis erhalten voraussichtlich ein weltbekannter Fußballer und eine international bekannte Fußballerin. Die Verleihung wird gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Die Initiative stärkt die Fußball-Präsenz Deutschlands auf der ganzen Welt und unterstützt soziale Projekte.

Legends One Capital weitet mit dem Ausbau des Experten-Gremiums seine Aktivitäten im stark wachsenden Sportmarkt weiter aus. Laut Marktstudien soll der globale Markt für Sport bis 2029 auf rd. 670 Mrd. USD wachsen. Legends One Capital wird von erfahrenen Vorständen geführt, mit Patrick Becker als CEO und Hanno Schädel als CFO. Nick Ryne und Prof. Dr. Torsten Weber runden das Vorstandsteam ab.

Patrick Becker, CEO der Legends One Capital: „Wir freuen uns über die Verstärkung unseres Experten-Netzwerks mit weiteren namhaften Persönlichkeiten aus der internationalen Sport-Community. Wir verfügen nun über ein sehr diversifiziertes Gremium mit Mitgliedern, die bestens in die internationale Sport-Szene vernetzt und bei den aktuellen Sport-Ereignissen, wie der Fußball-WM, am Puls der Zeit sind. Legends One Capital sieht sich damit hervorragend aufgestellt, um neue Maßstäbe im Bereich Sport-Investments und bei der Verbindung von Sportlern, Investoren und Unternehmen auf einer Plattform zu setzen.“

Pressekontakt:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

069-905505-56

Legends-One-Capital@edicto.de

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