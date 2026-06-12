EQS-News: Netfonds AG veröffentlicht geprüften und festgestellten Jahresabschluss 2025

EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Netfonds AG veröffentlicht geprüften und festgestellten Jahresabschluss 2025



12.06.2026 / 16:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Netfonds AG veröffentlicht geprüften und festgestellten Jahresabschluss 2025

Hamburg, 12. Juni 2026

- Auf seiner Sitzung zur Bilanzfeststellung hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) vorgelegten und durch den unabhängigen Abschlussprüfer testierten Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 festgestellt. Die Abschlussprüfung wurde mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk abgeschlossen.

Das Geschäftsjahr 2025 verlief erfolgreich. Sowohl auf Ebene der Netfonds AG als auch auf Konzernebene wurden neue Höchstwerte bei Umsatz, verwalteten Assets und operativer Ertragskraft erreicht.

Der Brutto-Konzernumsatz stieg um 16,3 % auf 275,9 Mio. Euro (Vorjahr: 237,1 Mio. Euro). Der Nettoumsatz nach Abzug der Provisionsaufwendungen legte um 12,4 % auf 51,3 Mio. Euro zu (Vorjahr: 45,6 Mio. Euro). Das EBITDA der Gruppe verbesserte sich deutlich um rund 50 % auf 12,1 Mio. Euro (Vorjahr: 8,1 Mio. Euro). Das EBIT erhöhte sich auf 5,6 Mio. Euro (Vorjahr: 3,3 Mio. Euro). Neben dem kräftigen organischen Wachstum in den Bereichen Investment und Versicherungen trugen die im Jahresverlauf neu konsolidierten Gesellschaften mit 2,7 Mio. Euro zur Ergebnisverbesserung bei.

Der Konzernjahresüberschuss nach Steuern beläuft sich auf 1,4 Mio. Euro (Vorjahr: 2,6 Mio. Euro). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den im Zuge der Akquisitionen gestiegenen Abschreibungen, dem durch die Aufstockung der Unternehmensanleihe veränderten Finanzergebnis sowie einer höheren Steuerquote. Diese Entwicklungen sind unmittelbare Belege für die konsequent fortgesetzte Wachstums- und Buy-&-Build-Strategie. Auf Ebene der Netfonds AG erhöhte sich der Jahresüberschuss deutlich auf 1,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,4 Mio. Euro).

Die über die finfire-Plattform administrierten Assets stiegen zum 31. Dezember 2025 auf rund 31,5 Mrd. Euro, wovon rund 5 Mrd. Euro auf eigene Assets under Management in der Vermögensverwaltung und dem Fondsmanagement entfallen. Im Rahmen ihrer Buy-&-Build-Strategie hat die Netfonds Gruppe im Geschäftsjahr 2025 über die Tochtergesellschaft GSR GmbH vier Vermögensverwaltungsgesellschaften mit einem kombinierten verwalteten Vermögen von rund 250 Mio. Euro übernommen und vollständig in den Konzernabschluss einbezogen.

Die wichtigsten Kennzahlen stellten sich auf Basis der geprüften Geschäftszahlen wie folgt dar:

In Tsd. EUR 31.12.2025 31.12.2024 Entwicklung Konzernbilanzsumme 122.509 109.163 +12,2 % Konzerneigenkapital 25.963 25.921 +0,2 % Eigenkapitalquote 21,2 % 23,7 % Brutto-Konzernumsatz 275.904 237.149 +16,3 % Nettoumsatz 51.304 45.631 +12,4 % EBITDA 12.114 8.063 +50,6 % EBIT 5.579 3.330 +67,5 % Gewinn vor Steuern (EBT) 3.577 3.637 -1,5 % Konzernjahresüberschuss 1.392 2.598 –46,4 %

Keine Dividende für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2025 von einer Dividendenausschüttung abzusehen (Vorjahr: 0,35 Euro je Aktie). Die im Konzern erwirtschafteten Mittel sollen vollständig zur Finanzierung der weiteren Wachstums- und Akquisitionsstrategie eingesetzt werden.

Der gebilligte und geprüfte Jahresabschluss sowie der Konzernabschluss der Netfonds AG werden zeitnah auf der Website der Gesellschaft (www.netfonds-group.com) verfügbar sein.

Ausblick für das laufende Geschäftsjahr

Die Netfonds AG und die Netfonds Gruppe blicken trotz eines weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr. Die im Geschäftsjahr 2025 vollständig in den Konzern integrierten Gesellschaften werden 2026 ganzjährig zum Konzernergebnis beitragen.

Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert der Vorstand auf Konzernebene einen Brutto-Konzernumsatz von 310 bis 325 Mio. Euro sowie einen Nettoumsatz von 58,5 bis 61,0 Mio. Euro. Das EBITDA soll auf 16,0 bis 18,0 Mio. Euro und das EBIT auf 9,0 bis 11,0 Mio. Euro steigen. Für das Ergebnis vor Steuern (EBT) wird eine Bandbreite von 7,0 bis 9,0 Mio. Euro erwartet. Die administrierten Assets (Assets under Administration) sollen auf über 35 Mrd. Euro, die eigenen Assets under Management auf über 6 Mrd. Euro zunehmen.

Stand der angestrebten Übernahme durch Warburg Pincus

Die Angebotsphase des öffentlichen Erwerbsangebots endete am 20. April 2026. Die Gründer und das Management der Gesellschaft hatten ihre Aktien, die zusammen mehr als 50 % der ausstehenden Aktien repräsentieren, bereits zu Beginn der Angebotsphase unwiderruflich angedient. Das Closing der Transaktion ist nach Erteilung der erforderlichen aufsichtsrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen bis zum Ende des Jahres 2026 vorgesehen. Im Zuge des Closings ist geplant, die Aktien der Netfonds AG vom Handel im Freiverkehr zu nehmen (Delisting).

---

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg

Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de

Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

12.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 822267 0 E-Mail: info@netfonds.de Internet: www.netfonds.de ISIN: DE000A1MME74 WKN: A1MME7 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate BSX EQS News ID: 2345362

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2345362 12.06.2026 CET/CEST