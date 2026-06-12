EQS-News: PEPSI® STARTET WELTWEIT „PEPSI'S HOUSE OF TREATS" - EINE NEUE ERLEBNISORIENTIERTE GETRÄNKE-PLATTFORM FÜR DEN UNTERWEGS-KONSUM

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PEPSI® STARTET WELTWEIT „PEPSI'S HOUSE OF TREATS" - EINE NEUE ERLEBNISORIENTIERTE GETRÄNKE-PLATTFORM FÜR DEN UNTERWEGS-KONSUM



12.06.2026 / 10:05 CET/CEST

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DUBLIN, 12. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Pepsi® Global hat „Pepsi House of Treats" ins Leben gerufen, eine neue Plattform für speziell kreierte Getränke, die in diesem Jahr in den wichtigsten Außer-Haus-Kanälen Getränke anbieten soll, bei denen das Erlebnis im Vordergrund steht. Die Plattform greift die Nachfrage der Verbraucher nach individuellen Getränken, der Entdeckung neuer Geschmacksrichtungen und dem Trend zum „Treatanomics" auf und bietet multisensorische Getränke exklusiv über ausgewählte Partner von PepsiCo aus den Bereichen Unterhaltung und Gastronomie an.

Pepsi â€œHouse of Treatsâ€ will begin rolling out from June 2026, debuting a diverse menu of crafted drinks spanning distinct flavour profiles including Yuzu Lychee and White Peach Sangria.

Das „House of Treats" von Pepsi bringt diese Erlebnisse in Kinos, Stadien, Restaurants und bei Live-Veranstaltungen und ist auf mühelose Anpassung in großem Maßstab ausgelegt sowie auf schnelle Bedienung und nahtlose Integration in bestehende Abläufe konzipiert. Als zentrale Säule der „Meaningful-Food-and-Drink-Experience"-Strategie von PepsiCo ermöglicht es großvolumigen Veranstaltungsorten wie Sportstadien, Restaurantketten und Theaterketten, optisch ansprechende Getränke zu servieren, ohne dabei Abstriche beim Geschmack oder der betrieblichen Effizienz zu machen. Gleichzeitig wird das Erlebnis der Fans bei Live-Unterhaltung – von Sport bis Musik – verbessert und ein breiterer kultureller Wandel hin zu einem erlebnisorientierten Konsum widergespiegelt.

Die Plattform startete ihr erstes Erlebnis Anfang dieses Monats im Vereinigten Königreich bei einer Pepsi-MAX™-SXSW-Veranstaltung in London. Zu den weiteren Märkten, die noch in diesem Jahr an den Start gehen sollen, gehören Polen, Rumänien und die Tschechische Republik, neben der Ausweitung auf weitere Veranstaltungsorte im Vereinigten Königreich und PepsiCo-Ausschankstätten.

„Die Rolle von Getränken entwickelt sich von der rein funktionellen Erfrischung hin zu einem viel stärker erlebnisorientierten und kulturell relevanten Anlass", sagte Eugene Willemsen, Chief Executive Officer von International Beverages bei PepsiCo. „Verbraucher suchen zunehmend nach personalisierten, gehobenen Erlebnissen, die unvergesslich sind und es wert sind, geteilt zu werden.Pepsi ‚House of Treats' wurde entwickelt, um diesem Wandel gerecht zu werden. Indem es Geschmack, Individualisierung und unser breiteres Portfolio auf einer einzigen skalierbaren Plattform für Away-From-Home-Umgebungen vereint, bietet es unseren Partnern eine einfache Möglichkeit, Premium-Wachstum und betriebliche Effizienz zu erschließen und gleichzeitig herausragende Erlebnisse zu bieten, die eine stärkere Kundenbindung und wiederkehrende Nachfrage fördern."

Pepsi „House of Treats" wird ab Juni 2026 eingeführt und präsentiert ein vielfältigen Auswahl an speziell kreierten Getränken mit unterschiedlichen Geschmacksprofilen – von genussvoll und erfrischend bis hin zu sinnlich und innovativ, einschließlich unerwarteter Noten wie einem Hauch von Würze.

Informationen zu PepsiCo

PepsiCo-Produkte werden von Verbrauchern mehr als eine Milliarde Mal pro Tag in mehr als 200 Ländern und Territorien auf der ganzen Welt genossen. PepsiCo erzielte 2025 einen Nettoumsatz von fast 94 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch ein sich ergänzendes Portfolio aus Getränken und Convenience-Produkten, zu dem Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker und SodaStream gehören. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine breite Palette an genussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter viele Kultmarken, die jeweils einen geschätzten jährlichen Einzelhandelsumsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erzielen.

PepsiCo wird von unserer Vision geleitet, der weltweit führende Anbieter von Getränken und Convenience-Produkten zu sein, indem wir mit pep+ (PepsiCo Positive) erfolgreich sind. pep+ ist unsere strategische, umfassende Transformation, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie stellt und darauf abzielt, Wachstum voranzutreiben und eine stärkere, widerstandsfähigere Zukunft für PepsiCo und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com, und folgen Sie Pepsi auf X (Twitter), Instagram, Facebook und LinkedIn @PepsiCo

Pepsi â€œHouse of Treatsâ€ will begin rolling out from June 2026, debuting a diverse menu of crafted drinks spanning distinct flavour profiles including Yuzu Lychee and White Peach Sangria.

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Cision

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