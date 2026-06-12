EQS-News: Steyr Motors erobert den UGV-Markt – Motorentechnologie treibt autonome Bodenfahrzeuge an

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Steyr Motors erobert den UGV-Markt – Motorentechnologie treibt autonome Bodenfahrzeuge an



12.06.2026 / 07:30 CET/CEST

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Steyr Motors erobert den UGV-Markt – Motorentechnologie treibt autonome Bodenfahrzeuge an

CORNUS UGV von RTC setzt auf bewährte Hochleistungsmotoren von Steyr Motors

Präsenz im Zukunftsmarkt unbemannter Systeme wird deutlich ausgebaut

US-Rettungsaktion mit USV-Unterstützung in der Straße von Hormus unterstreicht hohe Relevanz autonomer Fahrzeugplattformen und befeuert Nachfrage nach unbemannten Fahrzeuglösungen

Adressierung eines Milliardenmarktes mit einem geschätzten Volumen von über USD 67 Mrd. bis zum Jahr 2033

Wachstumspotenzial aus autonomen Defense-Lösungen nur ansatzweise im Auftragsbestand enthalten

Steyr, Österreich, 12. Juni 2026 – Die Steyr Motors AG(ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, baut ihre Position im schnell wachsenden Markt für autonome Systeme weiter aus. Nach erfolgreichen Anwendungen im Bereich unbemannter Überwasserfahrzeuge (USV) kommt die Technologie von Steyr Motors nun auch in modernen unbemannten Bodenfahrzeugen (UGV) zum Einsatz.

Das von dem slowenischen Spezialisten RTC entwickelte CORNUS UGV wird künftig von einem Motor von Steyr Motors angetrieben. Die modulare Plattform wurde für anspruchsvolle Einsätze in militärischen und sicherheitsrelevanten Umgebungen konzipiert und kann flexibel für unterschiedliche Missionen konfiguriert werden. Ob für logistische Transporte in unwegsamem Gelände, als mobile Energiestation im Feld oder für Aufklärungsmissionen – Anwendungen wie diese erfordern extrem kompakte, ausfallsichere und maßgeschneiderte Antriebslösungen, die auch unter extremen thermischen und mechanischen Belastungen kompromisslose Leistung erbringen.

„Die Integration unseres Motors in die CORNUS-Plattform von RTC ist für Steyr Motors ein wichtiges und zukunftsweisendes Beispiel dafür, wie unsere für hochkritische Verteidigungsanwendungen entwickelten Motoren das stark wachsende UGV-Segment optimal unterstützen können. Unbemannte Systeme erfordern maximale Resilienz. Die technologische DNA, die unsere Triebwerke im maritimen Bereich und in geschützten Fahrzeugen so erfolgreich macht, bietet nun auch autonomen Landsystemen die nötige Power und Zuverlässigkeit“, sagt Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG.

Die strategische Bedeutung autonomer Systeme wird zunehmend sichtbar. Erst kürzlich sorgte die Rettung der Besatzung eines abgestürzten US-amerikanischen AH-64-Apache-Hubschraubers nahe der Straße von Hormus für Aufmerksamkeit. Dabei kam erstmals ein unbemanntes Überwasserfahrzeug operativ bei der Rettung von Personen auf See zum Einsatz. Der Vorfall gilt als Meilenstein für die gesamte Branche und verdeutlicht, wie autonome Plattformen den Schritt von der Erprobung in reale missionskritische Einsatzszenarien vollziehen.

Der globale Markt für unbemannte Systeme (Unmanned Systems) im Defense- und Sicherheitsbereich erlebt derzeit eine technologische Zeitenwende. Angetrieben von dem Bedarf nach Risikominimierung, maximaler Ausdauer und extremer Zuverlässigkeit bewegen sich autonome Plattformen in rasantem Tempo weg von experimentellen Prototypen hin zu missionskritischen und lebensrettenden operativen Einsätzen. Aktuellen Branchenanalysen zufolge wird der globale Markt für unbemannte Systeme bis zum Jahr 2033 ein Volumen von über USD 67 Mrd. erreichen, getrieben durch ein jährliches Wachstum (CAGR) von über 11 %. Besonders dynamisch entwickelt sich dabei das Segment der unbemannten Landfahrzeuge (Unmanned Ground Vehicles – UGVs): Der militärische UGV-Markt wächst rasant und wird Prognosen zufolge bis Mitte der 2030er-Jahre auf fast USD 5 Mrd. ansteigen.

Angesichts globaler geopolitischer Spannungen investieren Streitkräfte weltweit massiv in die Modernisierung ihrer Flotten. Im Fokus stehen dabei vor allem teil- und vollautonome Plattformen für Aufklärung, Logistik und den Schutz von Soldaten. Vor diesem Hintergrund steigt auch die Nachfrage nach robusten und effizienten Antriebssystemen für autonome Plattformen. Steyr Motors profitiert dabei von jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung von Motoren für militärische Spezialanwendungen, Marineeinsätze und sicherheitskritische Systeme. Die Wachstumschancen, die sich aus dem global prosperierenden Markt für unbemannte Systeme – sowohl hinsichtlich unbemannter Überwasserfahrzeuge (USV) als auch unbemannter Bodenfahrzeuge (UGV) – ergeben, sind im Auftragsbestand in Höhe von aktuell EUR 308 Mio. zum Ende des ersten Quartals nur ansatzweise berücksichtigt.

„Wir schätzen die Kooperation mit RTC außerordentlich und blicken der weiteren technologischen Entwicklung sowie den zukünftigen Einsatzmöglichkeiten der CORNUS-Plattform mit großer Erwartung entgegen und freuen uns darauf, unsere Präsenz im Markt für unbemannte Systeme weiter auszubauen“, ergänzt Julian Cassutti. Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.



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