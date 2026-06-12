Größter Börsengang jemals

Erste Indikation: SpaceX dürfte bei 150 Dollar eröffnen

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Das SpaceX-Logo an einem Gebäude.
Quelle: Adobe.com/IanDewarPhotography

Der Börsengang des Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmens von Tesla-Chef Elon Musk wird der größte der Geschichte sein. SpaceX verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 US-Dollar und nahm damit 75 Milliarden Dollar ein. Das Unternehmen kommt damit auf eine Bewertung von 1,77 Billionen Dollar und ist aus dem Stand mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta.

Eine Indikation für den ersten Kurs lag bei zuletzt 150 Dollar und damit knapp elf Prozent über dem Ausgabepreis. Das ist allerdings noch kein offizieller Handelskurs. In Deutschland handelten die Aktien vorbörslich bei Lang & Schwarz zeitweise über umgerechnet 200 US-Dollar. Vorige Indikationen hatten Kurse um 175 Dollar angedeutet.

Der Hype um SpaceX schob die Aktien anderer Unternehmen mit Bezug zu Raumfahrt und Satelliten nur vorbörslich durch die Bank an. Nach dem Handelsstart ging die Kursentwicklung auseinander. Während Firefly, Rocket Lab, MDA Space und Redwire bis zu 11,5 Prozent einbüßten, ging es für Viasat und Astera Labs um 3,3 beziehungsweise zwei Prozent hoch.

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