Erster SpaceX-Kurs: Aktie steigt elf Prozent zum Ausgabepreis

Das Börsenereignis des Jahres ist da. Elon Musk hat die Eröffnungsglocke am Freitag geläutet - und erstmals handelten die Aktien des Weltraumkonzerns SpaceX. Erster offizieller Kurs an der Nasdaq: 150 Dollar. Damit gewann die Aktie direkt zu Beginn elf Prozent zum Ausgabepreis von 135 US-Dollar hinzu. Nur wenige Handelsminuten später baute die Aktie das Plus auf 22 Prozent aus und notierte damit bei rund 166 Dollar.

Noch am frühen Nachmittag hatten Indikationen sogar Kurse von bis zu 175 Dollar angedeutet. Im außerbörslichen Handel bei Lang & Schwarz in Deutschland wechselten die Anteile zeitweise sogar für umgerechnet mehr als 200 US-Dollar den Besitzer.

In SpaceX bündelt der Tech-Milliardär Musk das Geschäft mit Raketen, Satelliteninternet und Künstlicher Intelligenz (KI). Beim aktuellen Kurs kommt SpaceX auf eine Marktkapitalisierung von rund 1,77 Billionen US-Dollar, der mit Abstand größte Börsengang, den es jemals gegeben hat. Auch der Erlös des Aktienverkaufs wird den bisherigen Bestwert um ein Mehrfaches übertreffen.

Der Andrang ist gigantisch, anders lässt es sich nicht ausdrücken. Über diverse Kommunikationskanäle, wie E-Mails und Werbung, trommelten Broker in den Tagen zuvor für die Zeichnung der Papiere. Laut dem Anlegermagazin „Barron’s“ ist der SpaceX vierfach überzeichnet. Anleger wären also bereit, vier mal so viele Aktien zu kaufen, wie SpaceX überhaupt anbietet.

SpaceX-IPO lockt Kleinanleger an

Außerdem stehen Kleinanleger Schlange. Bloomberg berichtete unter Verweis auf Insider, dass Kleinanleger Order im Volumen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar beauftragt hätten. Das übertrifft das angestrebte Emissionsvolumen von 75 Milliarden Dollar locker. Nur 20 Prozent der Aktien sollen letztlich an diese Investorengruppe zugeteilt werden, hieß es weiter.

Den Vergleich mit anderen, vielbeachteten Börsengängen muss SpaceX daher nicht scheuen, wie beispielsweise dem IPO von Facebook (mittlerweile Meta) im Mai 2012. Der Börsengang des sozialen Netzwerks war damals ebenfalls mit Spannung erwartet worden, und war sogar 20-fach überzeichnet, nochmal um den Faktor fünf stärker als SpaceX, wobei es hier sogar noch krassere Beispiele gibt, wie die Grafik zeigt.

Der erste Handelstag, der 18. Mai, begann aber erstmal mit einer Panne. Technische Probleme an der Nasdaq verzögerten den Handel zunächst um eine halbe Stunde. Zusätzlich plagten Mängel bei der Orderannahme den gesamten ersten Handelstag der Facebook-Aktie. Letztlich bewegte sich der Kurs deshalb kaum. Der Ausgabepreis lag damals bei 38 Dollar, der Schlusskurs bei 38,23 Dollar: ein mageres Plus von nur 0,6 Prozent. Facebook selbst erlöste mit dem Anteilsverkauf 16 Milliarden Dollar (heutiger Gegenwert: 23,3 Milliarden Dollar)

An den Folgetagen ging es weiter abwärts, bis August 2012 halbierte sich der Kurs gar. Allerdings war der enttäuschende Börsenstart kein Hindernis für eine insgesamt hervorragende Entwicklung. Seit damals hat die Facebook-Aktie fast 1.500 Prozent an Wert gewonnen, was einer beeindruckenden jährlichen Rate von 22,2 Prozent entspricht.

Googles IPO: Ungewöhnliches Vorgehen

Aufsehen erregte auch der Börsengang von Google, mittlerweile Alphabet. Der Suchmaschinen-Riese ging vor über 20 Jahren an die Börse, allerdings in einer Zeit, in der Tech-Aktien gar nicht mehr gefragt waren. Denn zum Börsengang 2004 war die Dotcom-Manie bereits vorbei.

Zudem wählte Google einen damals untypischen Weg an die Börse, die sogenannte „niederländische Auktion“. Dabei wird nicht nach oben, sondern nach unten geboten. Diese Auktion geht so lange weiter, bis ein Preis gefunden ist, zu dem alle Anteile verkauft werden. Google organisierte diese Auktion damals online, in Zusammenarbeit mit Morgan Stanley und der Credit Suisse.

Erhofft hatte sich der Suchmaschinen-Gigant dabei Ausgabepreise von bis zu 135 Dollar (ein amüsanter Zufall, angesichts des SpaceX-Emissionskurses). Tatsächlich aber resultierte die Auktion in einem Ausgabepreis von nur 85 Dollar, wobei viele Analysten damals unkten, die Aktie würde wohl direkt unter dieses Niveau fallen.

Tatsächlich glückte Google das Börsendebüt. Anders als bei Facebook trieben Anleger den Kurs der Aktie, die an ihrem ersten Handelstag bei 100,30 US-Dollar schloss; ein Plus von 18 Prozent. Google selbst nahm beim IPO übrigens nur knapp 1,7 Milliarden Dollar ein, ein für heutige Verhältnisse geradezu mickriger Erlös. Um die Inflation bereinigt entspräche das nur rund drei Milliarden Dollar.

Mit einem Börsenwert von damals etwa 23 Milliarden Dollar gehörte Google auch nur zu den allenfalls mittelgroß kapitalisierten US-Unternehmen.

Das wird bei SpaceX anders sein. Schon direkt zu Beginn wird Musks Konzern 1,77 Billionen Dollar wert sein und damit direkt in der Riege der wertvollsten Börsenkonzerne landen. Ob sich SpaceX dort halten kann, ist aber eine andere Frage. Die extrem hohe Bewertung etwa lässt durchaus Zweifel zu.