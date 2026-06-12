Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.06.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Astroscale Holdings
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|CRISM' Therapeutics
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Destiny Tech100
|Bericht 1. Quartal 2026
|Freedom Holding
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|H.I.S. CO. LTD
|Bericht 2. Quartal 2026
|Jianpu Technology ADR A
|Bericht 1. Quartal 2026
|KIKUCHI SEISAKUSHO CO.LTD
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Kura Sushi
|Bericht 2. Quartal 2026
|OSG Corp.
|Bericht 1. Quartal 2026
|PICTON PROP INCOME
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Pilot Energy Ltd. Registered S hares o.N.
|Bericht 2. Quartal 2026
|SEKISUI HOUSE REIT INC.
|Bericht 2. Quartal 2026
|Sernova
|Bericht 2. Quartal 2026
|Svolder
|Bericht 3. Quartal 2026
|Utilico Emerging Markets
|Bericht Geschäftsjahr 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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