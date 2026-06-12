Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.06.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Astroscale HoldingsBericht Geschäftsjahr 2026
CRISM' TherapeuticsBericht Geschäftsjahr 2025
Destiny Tech100Bericht 1. Quartal 2026
Freedom HoldingBericht Geschäftsjahr 2026
H.I.S. CO. LTDBericht 2. Quartal 2026
Jianpu Technology ADR ABericht 1. Quartal 2026
KIKUCHI SEISAKUSHO CO.LTDBericht Geschäftsjahr 2025
Kura SushiBericht 2. Quartal 2026
OSG Corp.Bericht 1. Quartal 2026
PICTON PROP INCOMEBericht Geschäftsjahr 2026
Pilot Energy Ltd. Registered S hares o.N.Bericht 2. Quartal 2026
SEKISUI HOUSE REIT INC.Bericht 2. Quartal 2026
SernovaBericht 2. Quartal 2026
SvolderBericht 3. Quartal 2026
Utilico Emerging MarketsBericht Geschäftsjahr 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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