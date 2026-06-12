flatexDEGIRO: Warum mir der Ausbruch nicht reicht

Was bewegt die Aktie?

flatexDEGIRO rückt durch eine neue Barclays-Einschätzung in den Fokus. Die Bank sieht den Online-Broker als aussichtsreichsten europäischen Kandidaten unter den Online-Investment-Plattformen. Bis 2028 soll der Gewinn je Aktie jährlich um mehr als 20 Prozent wachsen. Für andere Plattformen aus dem nordischen Raum stehen eher rund zehn Prozent im Raum.

Die Begründung passt zur Marktposition. flatexDEGIRO hat die höchste Kundenzahl unter den europäischen Online-Brokern. Aus stärkerem Umsatzwachstum und besseren Margen könnte deshalb ein deutlicher Gewinnhebel entstehen.

Trotzdem reicht die Ausgangslage für einen neuen Trade nicht. Selbst ein Einstieg um 36 Euro würde mit einem sinnvollen Stopp bei etwa 28,50 Euro zu wenig Spielraum nach oben bieten. Das Barclays-Ziel von 41 Euro und selbst eine Rückkehr zum letzten Hoch bei 43,20 Euro liefern nur ein schwaches Verhältnis zwischen möglichem Gewinn und Risiko.

Charttechnik

Charttechnisch sieht flatexDEGIRO grundsätzlich konstruktiv aus. Die Aktie bricht aus einer Dreiecksformation aus und überwindet die letzte kleine Abwärtstrendlinie. Bis in den Bereich um 38 Euro liegt zunächst wenig Widerstand.

Der Haken liegt im Stoppniveau. Ein engerer Stopp am letzten Zwischentief verbessert das Verhältnis nur leicht. Für einen verantwortungsvollen Trade reicht das Setup deshalb aktuell nicht.

Martins Einschätzung

flatexDEGIRO bleibt eine interessante Online-Broker-Aktie, aber der Einstieg drängt sich nicht auf. Die neue Barclays-Coverage stützt die Story, ersetzt aber kein überzeugendes Chance-Risiko-Verhältnis.