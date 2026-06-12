Freigegebene Ölreserve verkauft - Regierung plant keine weitere Freigabe

Berlin, ⁠12. Jun (Reuters) - Das Bundeswirtschaftsministerium sieht derzeit keine Notwendigkeit, weitere deutsche Ölreserven freizugeben. Die zur Verfügung gestellten Mengen seien zwar "nahezu vollständig" vom Markt aufgebraucht worden, ‌sagte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag in Berlin. "Aber auch in einer Weise, die uns ⁠zeigt, dass ⁠für eine weitere Freigabe derzeit kein Bedarf besteht." Zu Beginn des Iran-Krieges war im Rahmen der Internationalen Energieagentur (IEA) vereinbart worden, nationale Ölreserven freizugeben, um den Markt nach ausbleibenden Lieferungen ‌aus der Golfregion zu entlasten. ‌Auf Deutschland sei dabei ein Anteil von 2,6 Millionen Tonnen oder 19,51 Millionen Barrel entfallen, sagte der ⁠Sprecher. In einer ersten Tranche seien 400.000 Tonnen ‌Rohöl, 150.000 Tonnen Diesel ⁠und 50.000 Tonnen Kerosin freigegeben worden.

Es gebe weiter eine sichere Versorgungslage in Deutschland. Wenn sich zeige, dass der Markt weitere Mengen ‌aufnehmen würde, dann ⁠könnten bis zu diesen ⁠2,6 Millionen Tonnen weitere Tranchen freigegeben werden, sagte der Sprecher. Die nationalen Ölreserven seien zudem deutlich größer. Vor einigen Wochen hatte das Ministerium noch mitgeteilt, dass das freigegebene Öl vom Markt nicht abgefragt worden sei.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)