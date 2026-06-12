Größter Börsengang aller Zeiten - SpaceX vor Bewährungsprobe am Finanzmarkt

New York, ⁠12. Jun (Reuters) - Es ist schon jetzt der größte Börsengang aller Zeiten. Doch der Test am Markt steht dem Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk noch bevor. Wenn die Aktien am Freitag erstmals gehandelt werden, zeigt sich, wie hoch der "Musk-Aufschlag" tatsächlich ist, die treibende Kraft hinter der hohen Bewertung ‌des Elektroautobauers Tesla. Es dürfte wohl bis zur Mitte des US-Handelstags dauern, bis die ersten Aktien den Besitzer wechseln. Zuvor werden Kauf- und Verkaufsangebote gesammelt, bis der Markt ausgeglichen ⁠ist. Experten gehen ⁠davon aus, dass einige Investoren nach dem Börsengang des Raumfahrtkonzerns ihre Bestände neu sortieren, was dann Verkaufsdruck auf andere Technologiewerte ausüben kann.

Für die Anleger selbst sei das Segen und Fluch zugleich, sagt Jay Woods, Chefstratege beim Finanzdienstleister Freedom Capital Markets. Vor allem Privatanleger, die bei der Zuteilung der neuen Aktien leer ausgegangen seien, dürften sich jetzt am Markt ‌eindecken. SpaceX hat 30 Prozent der Papiere für Kleinaktionäre reserviert ‌und hofft auf ein hohes Interesse von Musk-Fans. "In der Vergangenheit waren diese Anleger aber besonders gefährdet, wenn sich der Wind gedreht hat", sagte Woods. "Ich denke, dass es zu einem späteren Zeitpunkt bessere ⁠Chancen für einen Einstieg geben wird.

Musk selbst wird durch den Börsengang zum ersten Billionär der Geschichte. ‌SpaceX kommt auf eine Bewertung von 1,77 ⁠Billionen Dollar und zählt damit zu den weltweit wertvollsten Unternehmen, trotz eines Verlustes von fünf Milliarden Dollar im vergangenen Jahr und vergleichsweise niedriger Umsätze. Insgesamt fließen dem Unternehmen durch den Börsengang 75 Milliarden Dollar in die Kassen. Das ist mehr ‌als doppelt so viel wie der bisherige Rekord-Börsengang ⁠von Saudi Aramco 2019 gebracht hat.

Doch wie ⁠viel das Unternehmen tatsächlich wert ist, bleibt schwer zu beziffern. SpaceX spricht von einem gesamten Markt für Raumfahrt von 28,5 Billionen Dollar und verweist darauf, dass mehr als vier Fünftel der Transporte ins All in den vergangenen drei Jahren mit seinen Raketen erfolgt seien. Dazu kommt der Datendienst Starlink. John Belton, Fondsmanager bei Gabelli Fonds, sagt, SpaceX sei vergleichbar mit Tesla. Beide Unternehmen hätten ein etabliertes Geschäft und "andererseits eine gewaltige Chance". Bei Tesla seien das humanoide Roboter. "Bei SpaceX ist das das Thema Künstliche Intelligenz."

(Bericht von ⁠Manya Saini, Niket Nishant und Echo Wang, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)