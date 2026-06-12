Hugo Boss: Wieso mir 38 Euro als Angebot zu wenig sind

Was bewegt die Aktie?

Hugo Boss profitiert von neuer Übernahmefantasie. Die Frasers Group bietet 38 Euro je Aktie. Für ein öffentliches Übernahmeangebot fällt diese Prämie sehr gering aus, da bei solchen Transaktionen oft 15 bis 20 Prozent auf den gleitenden Durchschnitt der vergangenen Monate möglich sind.

Der Markt preist deshalb eine Nachbesserung ein. Die Aktie lief direkt in den Bereich um 40 Euro und damit über den gebotenen Preis. Dieses Niveau wirkt realistischer, falls Frasers ernsthaft eine Annahme des Angebots erreichen will. Bei 38 Euro erscheint ein Erfolg des Angebots dagegen wenig wahrscheinlich.

Bis ein finaler Angebotspreis feststeht, dürfte die Aktie jedoch wenig Spielraum haben. Die Fantasie trägt den Kurs, aber sie braucht einen konkreten nächsten Schritt.

Charttechnik

Der Ausbruch über 38 Euro fiel dynamisch aus und kam mit einem großen Gap. Gleichzeitig trifft die Aktie im Bereich um 40 Euro auf starke Widerstände aus alten Hochs und Tiefs. Auf diesem Niveau drängt sich kein neuer Einstieg mehr auf.

Martins Einschätzung

Für 38 Euro wirkt das Angebot zu niedrig. Bei 40 bis 42 Euro sähe die Ausgangslage anders aus. Solange der endgültige Angebotspreis fehlt, dürfte der Bereich um 40 Euro zunächst die Obergrenze bleiben.