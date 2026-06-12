Inflation fällt nach Einführung des Tankrabatts auf 2,6 Prozent

Berlin, 12. ⁠Jun (Reuters) - Die Inflation ist im Mai mit der Einführung des Tankrabatts spürbar gesunken. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich in Deutschland um 2,6 Prozent zum Vorjahresmonat, nach 2,9 Prozent im April, bestätigte das Statistische Bundesamt am Freitag eine erste Schätzung. "Die Energiepreise blieben ‌infolge des Iran-Kriegs auf einem hohen Niveau, wenngleich der seit Anfang Mai geltende Tankrabatt die Teuerung abgemildert haben dürfte", sagte Behördenpräsidentin Ruth Brand. Dennoch liegt ⁠die Inflationsrate klar ⁠über dem Februar-Wert von 1,9 Prozent, als der Iran-Krieg noch keinen Einfluss hatte.

Energie verteuerte sich im Mai um 6,6 Prozent zum Vorjahresmonat und damit nicht mehr so stark wie im April mit 10,1 Prozent. "Dieser Anstieg resultierte hauptsächlich aus der Preisentwicklung auf dem Rohölmarkt infolge der Kriegshandlungen im Iran und im Nahen ‌Osten", hieß es. Kraftstoffe verteuerten sich um 18,0 ‌Prozent (April: 26,2 Prozent). "Ein wesentlicher Grund für die geringere Preissteigerung dürfte die temporäre Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel gewesen sein, die am 1. Mai 2026 in Kraft trat", ⁠erklärten die Statistiker. Der Steuerabschlag von 17 Cent pro Liter wird dem Ifo-Institut ‌zufolge von den Ölkonzernen weitgehend weitergegeben. Der ⁠Rabatt läuft Ende Juni aus und soll nicht verlängert werden.

Leichtes Heizöl verteuerte sich binnen Jahresfrist um 47,9 Prozent. Strom (-5,0 Prozent), Erdgas einschließlich Betriebskosten (-2,9 Prozent) und Fernwärme (-0,9 Prozent) verbilligten sich hingegen.

Nahrungsmittel verteuerten sich um 0,4 Prozent. ‌Besonders stark stiegen hier die Preise ⁠für Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte (+3,7 Prozent) sowie ⁠für Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren (+3,6 Prozent). Auch Obst (+3,2 Prozent) sowie Fleisch und Fleischwaren (+2,8 Prozent) wurden teurer. Günstiger wurden Butter (-29,1 Prozent), Olivenöl (-6,5 Prozent) sowie Kartoffeln (-15,3 Prozent) und Molkereiprodukte (-6,4 Prozent).

Dienstleistungen wie Versicherungen oder Reisen kosteten 3,1 Prozent mehr. Die Personenbeförderung (+5,9 Prozent) und die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+4,8 Prozent) verteuerten sich besonders stark. Die Preise ohne Nahrungsmittel und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, zogen um 2,5 Prozent an.

Die Europäische Zentralbank bekämpft die gestiegene Inflation in ⁠der Währungsunion mit höheren Zinsen. Der Einlagensatz wurde zuletzt von 2,0 auf 2,25 Prozent heraufgesetzt - die erste Anhebung seit knapp drei Jahren.

(Bericht von René Wagner, redigiert von ‌Thomas Seythal)