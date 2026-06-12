Insider: Berlin strebt bei Kampfflugzeug europäische Lösung an

Berlin, ⁠12. Jun (Reuters) - Nach dem Scheitern des deutsch-französischen Kampfflugzeug-Projekts FCAS hat die Bundesregierung ihr Interesse an einer europäischen Alternative betont. "Es wird und es kann ‌auch in der Verteidigungsindustrie keinen deutschen Alleingang geben", sagte ein deutscher Regierungsvertreter am Freitag in ⁠Berlin. ⁠Das hätten sowohl die Bundesregierung als auch die deutsche Verteidigungsindustrie nach Rücksprache deutlich gemacht. "Es wird da keine deutsche Lösung geben, es wird nur eine europäische Lösung geben."

Das sei ein ‌wichtiges Signal, sagte er mit ‌Verweis, dass es in Frankreich Sorgen vor deutschen Alleingängen gebe. Hintergrund ist, dass Deutschland durch ⁠die Lockerung der Schuldenbremse nun die Möglichkeit hat, ‌die eigenen Verteidigungsausgaben drastisch ⁠zu erhöhen. Es sei aber immer klar, dass Deutschland seine Verteidigungsbereitschaft zugunsten des Bündnisses im gesamteuropäischen Verständnis einsetze, betonte der ‌Regierungsvertreter. Beide Regierungen ⁠hatten am 8. Juni das ⁠Aus für das milliardenschwere Rüstungsprojekt verkündet und die Entwicklung von zwei unterschiedlichen Kampfflugzeugen angekündigt. Zugleich war betont worden, dass die Verteidigungsminister beider Staaten bis Mitte Juli eine Liste gemeinsamer Rüstungsprojekte vorlegen sollen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)