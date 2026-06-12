Insider: Dassault und Airbus streiten auch über Drohnenprojekt

Berlin/Paris, ⁠12. Jun (Reuters) - Nach dem Aus für das europäische Kampfflugzeug FCAS streiten der französische Flugzeugbauer Dassault und Airbus Insidern zufolge nun auch über das Drohnenprojekt ‌Eurodrone. Dassault fordere von Airbus eine Entschädigung, weil das französische Unternehmen einen geringeren Anteil an dem ⁠Vorhaben ⁠erhalten solle, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen. Hintergrund sei die Entscheidung der französischen Regierung, bis 2035 kein Geld für den Kauf der Drohnen zur Verfügung zu stellen. Dassault ‌lehnte eine Stellungnahme ab. Airbus ‌verwies auf Aussagen von Unternehmenschef Guillaume Faury, der im April gesagt habe, das Projekt werde "wahrscheinlich in einem ⁠etwas anderen Rahmen" fortgesetzt. Das französische Verteidigungsministerium antwortete ‌zunächst nicht auf eine ⁠Bitte um Stellungnahme.

Eurodrone wird von Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien gemeinsam entwickelt und soll eine Alternative zum US-Reaper sein. Es handelt ‌sich um eines ⁠der drei gemeinsamen Rüstungsvorhaben, auf ⁠die sich die Staatschefs 2017 geeinigt hatten und die nun auf der Kippe stehen. Anfang der Woche hatte Deutschland bei dem gemeinsamen Kampfjet FCAS die Reißleine gezogen. Der Panzer MGCS verzögert sich.

(Bericht von Tim Hepher und Sabine Siebold, geschrieben von Christina Amann. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)