Insider: Deutschland fordert Veto-Recht bei KNDS-Führung
12. Jun (Reuters) - Das Bundesverteidigungsministerium pocht Insidern zufolge auf ein Veto-Recht bei bestimmten Personalentscheidungen des deutsch-französischen Rüstungskonzerns KNDS. Damit solle die Macht des französischen KNDS-Chefs bei Veränderungen im Vorstand eingeschränkt werden, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen am Freitag.
Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin lehnte eine Stellungnahme ab und verwies auf laufende Verhandlungen. Auch das französische Verteidigungsministerium wollte sich nicht äußern. Die Diskussionen unterstreichen die Hürden bei der Unternehmensführung vor dem geplanten Börsengang des Panzerbauers.
(Bericht von Chris Steitz, geschrieben von Sabine Wollrab, redigiert von Thomas Seythal)