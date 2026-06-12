Insider: Deutschland fordert Veto-Recht bei KNDS-Führung

Reuters · Uhr
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12. ⁠Jun (Reuters) - Das Bundesverteidigungsministerium pocht Insidern zufolge auf ein Veto-Recht bei ‌bestimmten Personalentscheidungen des deutsch-französischen Rüstungskonzerns KNDS. Damit ⁠solle ⁠die Macht des französischen KNDS-Chefs bei Veränderungen im Vorstand eingeschränkt werden, sagten ‌zwei mit dem ‌Vorgang vertraute Personen am Freitag.

Ein Sprecher des ⁠Verteidigungsministeriums in Berlin lehnte ‌eine ⁠Stellungnahme ab und verwies auf laufende Verhandlungen. Auch das französische ‌Verteidigungsministerium ⁠wollte sich nicht ⁠äußern. Die Diskussionen unterstreichen die Hürden bei der Unternehmensführung vor dem geplanten Börsengang des Panzerbauers.

(Bericht von Chris Steitz, ⁠geschrieben von Sabine Wollrab, redigiert von Thomas ‌Seythal)

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