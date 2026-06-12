Japanische Notenbank vor Zinsanhebung auf 31-Jahreshoch - Inflation im Fokus

Tokio, 12. ⁠Jun (Reuters) - Die japanische Notenbank (BOJ) wird ihren Leitzins Experten zufolge in der kommenden Woche voraussichtlich auf den höchsten Stand seit 31 Jahren anheben. Von Reuters befragte Ökonomen erwarten eine Zinserhöhung von 0,75 auf 1,0 Prozent - dieses Niveau ‌wurde zuletzt 1995 erreicht. Eine weitere Anhebung auf 1,25 Prozent soll dann im vierten Quartal folgen. Notenbankchef Kazuo Ueda wird der Zinsentscheidung am ⁠Dienstag aufgrund ⁠eines Krankenhausaufenthalts fernbleiben. "Uedas Abwesenheit wird keinen Einfluss auf die strategische Entscheidung der japanischen Zentralbank haben, sich eher auf die zunehmenden Inflations- als auf die Wachstumsrisiken durch den Konflikt in Nahost zu konzentrieren", sagte Saisuke Sakai vom Mizuho Research Institute.

Es wäre die erste Zinserhöhung seit Dezember und ‌würde eine Kehrtwende vom bisherigen vorsichtigen Kurs ‌der Währungshüter markieren, der auch von jahrelanger Negativzinspolitik geprägt war. Uedas Vorgänger hatte auf starke Konjunkturmaßnahmen gesetzt, während sie unter seiner Führung wieder zur traditionellen ⁠Zentralbankenrolle der Inflationsbekämpfung zurückkehrte. Japan hatte zuletzt mit starken Preisanstiegen zu kämpfen. ‌Hohe Energiepreise, steigende Importkosten aufgrund eines ⁠schwachen Yen und ein angespannter Arbeitsmarkt befeuern die Inflation weiter.

Die japanischen Währungshüter gleichen ihren Kurs damit voraussichtlich dem von anderen Notenbanken wie der Europäischen Zentralbank (EZB) an, die am Donnerstag ihren Leitzins von ‌2,0 auf 2,25 Prozent anhob. ⁠Bezüglich der weiteren Entwicklung werden die ⁠Analysten genau auf die Worte von Vize-Notenbankchef Shinichi Uchida achten. "Angesichts der großen Unsicherheit wird die BOJ sich nicht auf einen konkreten Zeitplan festlegen wollen", sagte Nobuyasu Atago, Chefökonom vom Rakuten Securities Economic Research Institute. "Wenn sie sich jedoch zu zurückhaltend über den nächsten Schritt äußert, könnte dies den Yen schwächen, die Preise in die Höhe treiben und das Risiko erhöhen, hinter der Entwicklung zurückzubleiben."

(Bericht von Leika Kihara, geschrieben ⁠von Lena Rueckerl, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)