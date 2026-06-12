Kartellamt gibt grünes Licht für Milliarden-Deal von Bertelsmann-Tochter BMG

Berlin, 12. ⁠Jun (Reuters) - Das Bundeskartellamt hat den Milliarden-Deal der Bertelsmann-Musiktochter BMG mit dem US-Rivalen Concord gebilligt. Durch den Zusammenschluss entstehe zwar eines der größten Musikunternehmen der Welt, teilte die Behörde am Freitag ‌mit. Kartellamtspräsident Andreas Mundt betonte aber: "Auf den betroffenen Märkten steht das Gemeinschaftsunternehmen insbesondere im Wettbewerb zu teilweise noch deutlich ⁠größeren Musikunternehmen, ⁠wie Universal Music, Sony Music und Warner Music." Deshalb habe man grünes Licht für das Vorhaben geben können - "trotz seines erheblichen Umfangs". Der Deal unterliege auch der Prüfung durch Wettbewerbsbehörden in weiteren Ländern.

Bertelsmann will mit einem Deal in den ‌USA sein Musik-Geschäft ausbauen und ein ‌viertes großes Standbein für den Medienkonzern schaffen. BMG soll mit Concord zusammengehen und so die weltweite Nummer Vier hinter den großen ⁠Drei in der Musikindustrie formen. BMG repräsentiert Musikerinnen wie Tina ‌Turner und Kylie Minogue, Concord ⁠etwa Künstler wie Miles Davis oder R.E.M..

"Das ist vom Gesamtwert einer der größten Deals in unserer über 190-jährigen Firmengeschichte", sagte Bertelsmann-Chef Thomas Rabe Ende April im Reuters-Interview. ‌Bertelsmann hält künftig 67 ⁠Prozent am zusammengeführten Unternehmen, der ⁠Pensionsfonds von Michigan als Eigner von Concord bekommt 33 Prozent plus einmalig 1,16 Milliarden Dollar in bar. "Sie können davon ausgehen, dass der Unternehmenswert im zweistelligen Milliarden-Bereich liegt", betonte Rabe. Er hatte sich zuversichtlich gezeigt, dass es keine Probleme mit kartellrechtlichen Bedenken geben dürfte und die Transaktion etwa im September/Oktober abgeschlossen sein könnte.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert ⁠von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)