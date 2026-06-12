Was bewegt die Aktie?

Kratos Defense kam in den vergangenen sechs Monaten stark zurück. Von 134 Dollar fiel die Aktie zeitweise auf 51 Dollar. Nach einem kräftigen Anstieg steht sie wieder bei knapp 59 Dollar.

JPMorgan stufte die Aktie von Halten auf Overweight hoch und setzte ein Kursziel von 82 Dollar. Dieses Niveau passt charttechnisch zu alten Tiefs sowie alten Hochs und Tiefs. Damit bekommt das Setup mehr Gewicht.

Auch operativ liefert Kratos gute Argumente. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um rund 23 Prozent auf 371 Millionen Dollar. Der Gewinn je Aktie erreichte 16 Cent. Damit übertraf Kratos im vierten Quartal in Folge sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen.

Der Auftragsbestand liegt bei über zwei Milliarden Dollar. Das Book-to-Bill-Verhältnis erreichte 1,6. Kratos gewann also 1,6-mal so viele Neuaufträge, wie das Unternehmen im gleichen Zeitraum umsetzte. Das erhöht die Sichtbarkeit für die kommenden Quartale deutlich. Für 2026 erwartet das Unternehmen 1,7 bis 1,76 Milliarden Dollar Umsatz.

Charttechnik

Der entscheidende Bereich liegt bei 60 Dollar. Ein Ausbruch darüber würde eine erste Sequenz steigender Tiefs bestätigen. Danach rücken die alten Hochs bei 77 bis 78 Dollar in den Fokus.

Die Analystenbasis stützt das Bild. Neben JPMorgans Ziel von 82 Dollar liegen 15 Kaufempfehlungen und vier Halten-Einstufungen vor. Die Kurszielspanne reicht von 75 bis 150 Dollar, der Schnitt liegt bei rund 113 Dollar.

Martins Einschätzung

Kratos Defense wirkt nach dem Abverkauf wieder aussichtsreich. Starkes Umsatzwachstum, ein hoher Auftragsbestand und das bessere Chartbild machen die Aktie interessanter als viele andere Trades.