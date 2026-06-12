Mercedes wagt Spezialfahrzeuge, Nvidia & China, Adobe Zahlen

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Mercedes-Benz: Neue Spezialfahrzeuge im Fokus

Mercedes-Benz öffnet sich einem spannenden neuen Anwendungsfeld abseits des klassischen Pkw-Geschäfts. Eine neue Partnerschaft zeigt, wie Europas Autoindustrie nach zusätzlichen Märkten sucht – und warum das für Anleger strategisch interessant sein könnte, ohne kurzfristig schon alles zu verändern.

Nvidia: Neuer China-Weg über Vera?

Nvidia sucht offenbar nach Möglichkeiten, chinesische Kunden trotz regulatorischer Hürden weiter zu erreichen. Im Mittelpunkt stehen neue Vera-CPUs, erste Tests großer Cloud-Kunden und die Frage, ob daraus ein relevanter zusätzlicher Wachstumskanal entstehen kann.

Adobe: Starke Zahlen, schwache Reaktion

Adobe hat Umsatz und Gewinn klar über den Erwartungen gemeldet und den Ausblick angehoben. Trotzdem reagiert die Aktie negativ. Warum Anleger auf ein anderes Detail besonders sensibel schauen und was das für die KI-Story bedeutet, besprechen wir im Stream.

Weitere Sendung um 16:00 Uhr: Martin Goersch liefert in einer Sonderausgabe die letzten Updates zum SpaceX-IPO vor dem Nasdaq-Handelsstart.