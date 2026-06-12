Nasdaq gibt Gewinne von SpaceX-IPO ab

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Die Wall Street setzt die Erholung vorbörslich fort, wobei der Nasdaq unverändert startet. Auslöser ist die erneute Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und Iran. Berichte über eine mögliche Rahmenvereinbarung innerhalb der nächsten Tage drücken den Ölpreis und sorgen für ebenfalls sinkende Anleiherenditen. Davon profitieren vor allem Technologie- und Wachstumswerte, nachdem der Nasdaq bereits am Donnerstag mit einem Plus von 2,5 Prozent den stärksten Anstieg seit zwei Monaten verzeichnete. Im Fokus steht heute das Debüt von SpaceX, dessen Rekord-IPO zu 135 US-Dollar je Aktie platziert wurde und laut ersten Indikationen rund 35 Prozent über dem Ausgabepreis eröffnen könnte. Im Software-Sektor sorgen die Quartalszahlen von Adobe für Aufmerksamkeit. Das Unternehmen übertraf zwar die Erwartungen bei Umsatz, Gewinn und Ausblick und hob die Jahresprognose an, wie dem auch sei wechselt der Finanzvorstand zu Marvell Technology. Der CEO von Adobe wird ebenfalls gerade ausgetauscht. Auch Oracle bleibt ein wichtiges Gesprächsthema. Die starken Zahlen und das explosive Cloud-Wachstum werden weiterhin von Sorgen über die enormen Investitionen in KI-Infrastruktur überschattet.



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