KI-Infrastruktur-Aktie

Nebius: Warum der KI-Ausbau den Rücksetzer trägt

onvista · Uhr

Nebius gewinnt durch den bevorstehenden Nasdaq-100-Aufstieg weiter an Momentum. Der KI-Infrastruktur-Ausbau in Großbritannien stützt die Wachstumsstory, auch wenn hohe Investitionen und Kapitalbedarf die Aktie volatil halten.

Artikel teilen:

Was bewegt die Aktie?

Nebius legt rund vier Prozent zu, nachdem die Aktie bereits am Vortag etwa fünf Prozent gestiegen war. Der Grund entspricht Rocket Lab: Nebius zieht am 22. Juni in den Nasdaq 100 ein.

Die Aktie hat im laufenden Jahr bereits 176 Prozent zugelegt. Nach dem Rückgang von 280 auf 200 Dollar entstand dennoch wieder eine attraktive Ausgangslage. Das durchschnittliche Analystenkursziel liegt bei etwa 240 Dollar und damit schon in Reichweite. Weitere Zielanhebungen werden wahrscheinlicher, wenn Analysten den starken Anstieg nachziehen.

Operativ treibt Nebius den Aufbau von KI-Infrastruktur aggressiv voran. In Großbritannien investiert das Unternehmen 1,7 Milliarden Pfund in vier KI-Cloud-Rechenzentren. Die Infrastruktur läuft auf Nvidias Blackwell Ultra. Für das nächste Jahr ist der vollständige Hochlauf mit einer Zielkapazität von 65 Megawatt geplant.

Der große Risikofaktor bleibt der Kapitalbedarf. Nebius ist noch nicht profitabel und kommt auf knapp 60 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Die Investitionsplanung liegt bei 20 bis 25 Milliarden Dollar. Damit bleiben Kapitalerhöhungen, Anleihen oder höhere Vorleistungen von Großkunden ein zentrales Thema.

Charttechnik

Die Aktie kam von 280 Dollar auf 200 Dollar zurück und erholte sich danach kräftig. Das spricht für intakte Nachfrage nach Rücksetzern. Die hohe Volatilität bleibt Teil des Setups.

Martins Einschätzung

Nebius ist riskant, aber die Wachstumsstory bleibt stark. Wer die direkte Aktie scheut, kann wegen der hohen Optionsprämien auch Discount-Zertifikate prüfen. Der Ausbau in Großbritannien zeigt, dass die Internationalisierung vorankommt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nebius

Das könnte dich auch interessieren

Dramatische Kurswende
Intel: Wohin geht die Reise nach diesem Comeback?09. Juni · onvista
Intel: Wohin geht die Reise nach diesem Comeback?
KI-Chip-Aktie steigt in den S&P 500 auf
Marvell: Aktie könnte Tief bereits erreicht haben08. Juni · onvista
Marvell: Aktie könnte Tief bereits erreicht haben
Server-Aktie unter Druck
SMCI: Sieben-Milliarden-Kapitalerhöhung belastet Kurs10. Juni · onvista
SMCI: Sieben-Milliarden-Kapitalerhöhung belastet Kurs
Optikerkette nach Kaufrating stark
Fielmann: Deutsche Bank überrascht mit hohem Kursziel10. Juni · onvista
Fielmann: Deutsche Bank überrascht mit hohem Kursziel
Historischer Kapitalaufnahme
Amazon begibt Rekord-Anleihe in Kanada – 14 Milliarden Dollar09. Juni · onvista
Amazon begibt Rekord-Anleihe in Kanada – 14 Milliarden Dollar
Weitere Artikel