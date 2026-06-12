Oracle Aktie nach Rücksetzer: KI-Chance oder Milliardenrisiko?







Oracle galt jahrzehntelang als verlässlicher Datenbankriese – doch inzwischen steht der US-Technologiekonzern wieder im Zentrum eines der spannendsten Börsenthemen unserer Zeit: Künstliche Intelligenz. Seit der Gründung durch Larry Ellison, Bob Miner und Ed Oates im Jahr 1977 hat sich Oracle von einem Pionier relationaler Datenbanken zu einem globalen Anbieter für Unternehmenssoftware, Cloud-Infrastruktur und geschäftskritische IT-Lösungen entwickelt. Heute rückt vor allem die Oracle Cloud Infrastructure in den Fokus, denn moderne KI-Anwendungen benötigen enorme Rechenleistung, skalierbare Datenplattformen und leistungsfähige Cloud-Kapazitäten. Genau hier will Oracle punkten – mit jahrzehntelanger Erfahrung im Datenmanagement, einer riesigen Bestandskundenbasis und massiven Investitionen in neue Rechenzentren.





An der Börse wurde diese KI-Fantasie zwischenzeitlich mit großer Euphorie bewertet, doch nach dem jüngsten Rücksetzer stellen sich Anleger eine entscheidende Frage: Ist Oracle jetzt wieder eine attraktive Einstiegschance – oder überwiegen die Risiken durch hohe Investitionen, steigende Verschuldung und starke Konkurrenz durch Amazon, Microsoft und Google? Die aktuellen Quartalszahlen liefern dafür wichtige Hinweise. Umsatz, Cloud-Wachstum und Ausblick zeigen weiter Dynamik, gleichzeitig schaut der Markt zunehmend kritischer auf Kosten, Kapitalbedarf und die Profitabilität der KI-Offensive. In unserer Analyse prüfen wir, ob Oracle nach der Neubewertung wieder spannend wird, welche Rolle Cloud und KI künftig spielen könnten und was das Chartbild mit dem Freestoxx-Tool aktuell signalisiert.









Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien:

👉 Kostenloses E-Book zum SpaceX IPO

👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.