Oracle: Warum der Kursrutsch trotz KI-Risiken reizt

Was bewegt die Aktie?

Oracle steigerte den Umsatz um 21 Prozent auf 19,2 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,11 Dollar und damit klar über der Konsenserwartung von 1,97 Dollar. Der Umsatz übertraf die Erwartungen jedoch nur knapp.

Das Cloud-Geschäft bleibt der zentrale Wachstumstreiber. Cloud-Infrastruktur wuchs um 93 Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar. Der gesamte Cloud-Umsatz stieg um 47 Prozent auf 9,9 Milliarden Dollar und macht inzwischen mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes aus.

Schwach bleibt die Legacy-Software. Der Umsatz fiel um 2,1 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar und lag unter den Erwartungen. Das belastet nicht nur Oracle, sondern drückt auch auf andere Softwarewerte.

Sehr stark entwickelten sich die Remaining Performance Obligations. Sie stiegen um 363 Prozent auf 638 Milliarden Dollar. Damit liegen die vertraglich gebuchten, aber noch nicht realisierten Umsätze in einer Größenordnung, die nahe an der gesamten Marktkapitalisierung liegt.

Charttechnik

Nach dem Kursrutsch fällt die Bewertung deutlich. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt nach den angehobenen Gewinnerwartungen im Bereich um 25, das PEG-Ratio bei rund 1,02. Gleichzeitig trifft die Aktie auf eine wichtige Unterstützungszone.

Martins Einschätzung

Die Risiken liegen vor allem im hohen Kapitalbedarf. Für 2027 werden netto 70 Milliarden Dollar Capex erwartet, brutto rund 95 Milliarden Dollar. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der operative Cashflow zwar um 54 Prozent auf 32 Milliarden Dollar, der Netto-Capex lag aber bei 48 Milliarden Dollar.

Prepayments von 20 bis 25 Milliarden Dollar und Bring-Your-Own-Hardware-Modelle können den Finanzierungsdruck senken. Wer Oracle kauft, sollte wegen der OpenAI-Abhängigkeit und der hohen Investitionen nur mit kleiner Positionsgröße arbeiten. Auf dem aktuellen Niveau wirkt die Chance dennoch attraktiv.