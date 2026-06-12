Original-Research: DN Group AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzu...

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Original-Research: DN Group AG - von First Berlin Equity Research GmbH

12.06.2026 / 15:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu DN Group AG

   Unternehmen:               DN Group AG
   ISIN:                      DE000A3DW408

   Anlass der Studie:         Aufnahme der Coverage
   Empfehlung:                Hinzufügen
   seit:                      12.06.2026
   Kursziel:                  6,20 Euro
   Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
   Letzte Ratingänderung:     -
   Analyst:                   Alexander Rihane & Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat am 12.06.2026 die Coverage der DN Group AG
(ISIN: DE000A3DW408) aufgenommen. Analyst Alexander Rihane stuft die Aktie
mit einem ADD-Rating ein bei einem Kursziel von EUR 6,20.

Zusammenfassung:
Die DN Group AG ('DN') ist ein Pure Play Impact Investor mit inzwischen elf
Beteiligungen. Die drei Kerninvestments sind: (1) More Impact AG, eine
Medtech Investment Holding mit Patenten auf eine nadellose Spritze und einen
medizinischen Inhalator, (2) Algene Holding SE, ein Produzent hochreiner
Mikroalgen, und (3) EcoMotion Holding AG, ein Anbieter innovativer
KI-gesteuerter Parkhäuser. DN Group verfügt über ein hervorragendes Netzwerk
in der Nachhaltigkeitsszene und langjährige Kapitalmarkterfahrung. Mit
dieser Kompetenzkombination differenziert sich DN von Wettbewerbern. Wir
rechnen damit, dass DN ihre Beteiligungen, deren Buchwert Ende 2025 bei EUR425
Mio. lag, in den nächsten 24 - 48 Monaten verkaufen wird. Die DN Group Aktie
bietet eine attraktive Möglichkeit, sich an einem diversifizierten Portfolio
von Unternehmen zu beteiligen, die ökonomisch vielversprechende
Geschäftsmodelle aufweisen und gleichzeitig einen hohen messbaren
ökologischen/sozialen Impact haben. Wir bewerten DN auf Basis des Net Asset
Values (NAV) unter Berücksichtigung eines Holding-Abschlags. Wir nehmen die
Coverage mit einem Kursziel von EUR6,20 und einer Hinzufügen-Empfehlung auf
(Aufwärtspotenzial: 5%).


Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=74b55fd0dc3a5d5bc631b1c21e9aea53

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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https://eqs-news.com/?origin_id=16ff55b6-6661-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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