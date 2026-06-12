Porsche: Warum ich das 60-Euro-Ziel noch nicht kaufe

Was bewegt die Aktie?

Porsche erhält Rückenwind von UBS und Goldman Sachs. Die UBS hob ihr Kursziel von 40 auf 60 Euro an. Goldman Sachs folgt mit einem Ziel von 59 Euro nach zuvor 39 Euro. Vom Zeitpunkt der Neueinstufung aus entsprach das rund 23 Prozent Kurspotenzial; nach dem ersten Kursanstieg bleiben knapp 20 Prozent.

Die Turnaround-These stützt sich auf bessere Gewinnerwartungen ab 2028. Goldman senkte zwar die Erwartungen für den Gewinn je Aktie kurzfristig, erhöhte aber die Schätzung für 2028 von 3,20 auf 3,37 Euro. Damit rückt die Hoffnung in den Vordergrund, dass die Restrukturierungskosten nachlassen und die Gewinne danach steigen.

Der Haken bleibt die Bewertung. Selbst bei aktuell niedrigeren Kursen ist Porsche nicht günstig. Sollte die Aktie in Richtung 60 Euro steigen, würde das Kurs/Gewinn-Verhältnis wieder deutlich anziehen.

Charttechnik

Der Bereich um 60 Euro ist ein wichtiger Widerstand. Vorher muss die Aktie jedoch erst den Bereich um 50 Euro überwinden. Oberhalb von 50 Euro liegt relativ wenig Widerstand bis zum 60-Euro-Niveau.

Martins Einschätzung

Die Turnaround-These ist nachvollziehbar, aber die Aktie bleibt teuer. Wegen der kurzfristigen Belastungen und der noch schwierigen Aussichten drängt sich Porsche trotz der Kaufvoten nicht als klarer Kauf auf.