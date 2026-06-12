Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Regierungserklärung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Regierungserklärung:

"Merz steht immer noch am Anfang seiner Bemühungen, wie er sagte, ein Fundament für das nächste Jahrzehnt zu schaffen. Mit "mehr für alle" wird das nicht zu haben sein. Ob die Lasten, die zu tragen sind, gerecht verteilt werden, wird der Schlüssel für seinen Erfolg sein. Die AfD hat leichtes Spiel, solange sie die Opfer der Reformpolitik unter der bürgerlichen Klientel der Union ausmachen kann. Das kann sie derzeit gut, und deshalb wächst sie. Für Merz wird die Kunst darin bestehen, die "Einschränkungen", wie er sie ganz nebenbei erwähnte, nicht nur auf diejenigen zu verteilen, die ohnehin viel zu tragen haben. Anders, als die SPD das meint, ist das nicht die Unter-, sondern die Mittelschicht. Wenn von der "Verachtung der Deutschen" gesprochen wird, ist sie es, die sich vor allem angesprochen fühlt."/yyzz/DP/men