Was bewegt die Aktie?

RH, früher Restoration Hardware, gewann nach den Quartalszahlen rund sieben Prozent. Der Markt reagierte vor allem auf einen etwas besseren Ausblick. Das erste Quartal fiel weniger schwach aus als befürchtet, obwohl die Gewinnseite stark belastet blieb.

Der Umsatz lag bei rund 800 Millionen Dollar und sank damit um etwa 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig übertraf RH die Erwartung um rund acht Millionen Dollar. Der bereinigte Verlust je Aktie lag bei 1,97 Dollar und fiel zehn Cent besser aus als erwartet. Trotzdem markierte das Quartal die größten Verluste der vergangenen Quartale.

Die Belastungen kamen aus Backorders, Zollanpassungen, höheren Warenkosten und einem Rechtsvergleich über 32 Millionen Dollar. Die internationale Expansion bleibt ebenfalls ein Kostenfaktor. Langfristig kann diese Strategie sinnvoll sein, kurzfristig drückt sie aber auf die Profitabilität.

Für das Gesamtjahr stellt RH nun vier bis acht Prozent Umsatzwachstum in Aussicht. Die Spanne steigt am unteren Ende leicht auf 3,6 bis 3,71 Milliarden Dollar. Die Mitte liegt über der Analystenerwartung von 3,63 Milliarden Dollar. Die erwartete Ebitda-Marge liegt bei 14,2 bis 16 Prozent.

Charttechnik

Die Aktie bricht aus einer bullischen Konsolidierung unter steigendem Volumen aus. Das nächste größere Ziel liegt im Bereich von 180 Dollar. Bei einem Einstieg um 160 Dollar und einem sinnvollen Stopp um 140 Dollar entsteht aber nur ein Verhältnis von etwa eins zu eins.

Martins Einschätzung

RH zeigt eine bessere Reaktion als die Zahlen auf den ersten Blick erwarten lassen. Für einen Kauf reicht das nicht. Der Ausblick verbessert sich leicht, aber Verlust, Margendruck und das knappe Trading-Setup sprechen für Zurückhaltung.