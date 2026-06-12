New ⁠York, 12. Jun (Reuters) - Das Raumfahrtunternehmen SpaceX steht vor einem fulminanten Aktienmarktdebüt. Beim größten Börsengang der Geschichte wurden ‌die Aktien des von Elon Musk geführten Konzerns am Freitag zum Handelsstart ⁠an ⁠der US-Technologiebörse Nasdaq mit mehr als 170 Dollar indiziert. Das entspricht einem Aufschlag von fast 30 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von ‌135 Dollar. Das Unternehmen ‌nimmt durch den Verkauf von Papieren 75 Milliarden Dollar ein und wird ⁠auf Anhieb mit 1,77 Billionen Dollar ‌bewertet. Damit gehört ⁠der Konzern zu den wertvollsten US-Unternehmen. Mit einem offiziellen ersten Aktienkurs von SpaceX wird erst ‌zur Mitte ⁠des US-Handelstags gerechnet, da ⁠die Börse zunächst Kauf- und Verkaufsangebote sammelt, bis der Markt ausgeglichen ist.

(Bericht von Manya Saini und Niket Nishant, geschrieben von Sabine Wollrab. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)