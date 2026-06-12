Das Wichtigste in Kürze Neukunden erhalten einen SpaceX-Aktienanteil im Wert von 50 €.

Die Aktion läuft vom 12.06. bis 22.06.2026.

Voraussetzung sind 3 Transaktionen bis zum 06.07.2026.

Sparpläne zählen nicht für die Aktion.

Alternativ wird ein Anteil am VanEck Space Innovators UCITS ETF eingebucht.

Die Aktion gilt nur für Neukunden von SMARTBROKER+*.

SpaceX-Prämie bei SMARTBROKER+: So funktioniert die Aktion

Kaum ein Unternehmen sorgt derzeit für so viel Aufmerksamkeit wie SpaceX. Rund um das Thema Raumfahrt und einen möglichen Börsengang des Unternehmens hat SMARTBROKER+* jetzt eine exklusive Neukundenaktion gestartet. Wer zwischen dem 12.06. und 22.06.2026 über den offiziellen Aktionslink ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnet, kann sich einen SpaceX-Aktienanteil im Wert von 50 € sichern. Dafür müssen Neukunden bis zum 06.07.2026 mindestens 3 Transaktionen über SMARTBROKER+ durchführen.

Welche Transaktionen zählen?

Für die Aktion werden ausgeführte Käufe oder Verkäufe von Aktien, ETFs, Fonds, Derivaten und Kryptowährungen berücksichtigt. Nicht angerechnet werden dagegen Sparplanausführungen, stornierte oder nicht ausgeführte Orders, rückabgewickelte Transaktionen sowie interne Umbuchungen oder depotinterne Vorgänge. Damit lässt sich die Teilnahme vergleichsweise einfach erfüllen – wichtig ist aber, dass die 3 Transaktionen vollständig ausgeführt werden.

Wichtige Bedingungen im Überblick

Als Neukunde gilt, wer vor dem 12.06.2026 noch kein Kunde bei SMARTBROKER+ war. Die Registrierung muss zwischen dem 12.06. und einschließlich 22.06.2026 über den offiziellen Aktionslink* erfolgen. Die erforderlichen 3 Transaktionen müssen bis spätestens 06.07.2026 durchgeführt werden. Die Einbuchung der Prämie erfolgt innerhalb von 6 Wochen nach Ende des Aktionszeitraums, spätestens voraussichtlich bis Mitte August 2026, sofern das Depot zu diesem Zeitpunkt noch aktiv ist.

Was passiert, wenn SpaceX nicht eingebucht werden kann?

Die Prämie wird grundsätzlich als SpaceX-Aktienanteil im Gegenwert von 50 € gewährt. Sollte eine Einbuchung aus technischen oder regulatorischen Gründen nicht möglich sein, erhalten Teilnehmer stattdessen einen Anteil am VanEck Space Innovators UCITS ETF (ISIN: IE000YU9K6K2) im Wert von ebenfalls 50 €.

Was bietet SMARTBROKER+?

SMARTBROKER+* gehört zu den etablierten Online-Brokern in Deutschland. Anleger erhalten Zugang zu:

Aktien aus Deutschland und dem Ausland

ETFs und Fonds

Anleihen

Derivaten

Kryptowährungen

Darüber hinaus stehen verschiedene Handelsplätze sowie eine App für mobiles Trading zur Verfügung.

Für wen eignet sich ein SMARTBROKER+ Depot?

Ein SMARTBROKER+* Depot eignet sich besonders für:

Anleger, die regelmäßig ETF-Sparpläne kostengünstig ausführen möchten

Investoren mit Fokus auf langfristigen Vermögensaufbau

Einsteiger, die mit kleinen Sparraten starten möchten

Anleger, die eine große ETF-Auswahl schätzen

Weitere Broker vergleichen

Wer neben dem SMARTBROKER+ Depot auch andere Anbieter in Betracht zieht, findet im Brokervergleich auf onvista einen umfassenden Überblick über den deutschen Brokermarkt. Dort lassen sich sämtliche Anbieter anhand zentraler Kriterien miteinander vergleichen – darunter Depotführungsgebühren, Orderkosten sowie wichtige Leistungsmerkmale wie ETF-Sparpläne, Mindestsparraten und Kundenbewertungen. So kannst du alle relevanten Angebote schnell und übersichtlich gegenüberstellen.

Fazit

Die SMARTBROKER+-Aktion verbindet ein aktuelles Börsenthema mit einer attraktiven Neukundenprämie. Wer bis zum 22.06.2026 ein Depot eröffnet und 3 Transaktionen durchführt, kann sich einen SpaceX-Aktienanteil im Wert von 50 € sichern.

Besonders attraktiv: Im Gegensatz zu klassischen Cash-Prämien erhalten Anleger hier direkt einen Bezug zu einem der derzeit meistdiskutierten Unternehmen der Welt. Zudem handelt es sich nicht um eine Zufallsprämie, sondern um einen konkreten SpaceX-Aktienanteil im Gegenwert von 50 €. Sollte eine Einbuchung nicht möglich sein, wird alternativ ein Anteil am VanEck Space Innovators UCITS ETF eingebucht.

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