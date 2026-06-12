SpaceX: Unser Livestream zum Mega-IPO

SpaceX steht vor einem der größten Börsengänge aller Zeiten: Rund 75 Milliarden US-Dollar sammelte der Raumfahrtkonzern von Elon Musk beim IPO ein. Damit ergibt sich eine Bewertung von nahezu 1,8 Billionen US-Dollar, womit SpaceX direkt zum Börsenstart zu den größten börsennotierten Unternehmen der Welt zählt.

Im Livestream gibt euch Chefanalyst Martin Goersch die letzten Updates vor dem Handelsstart der Aktie an der Nasdaq. Er ordnet die wichtigsten Zahlen ein, bewertet die Chancen und Risiken — und erklärt, wie er die SpaceX-Aktie zum IPO einschätzt.

Zur Vorbereitung auf den Livestream empfehlen wir euch außerdem unser Interview mit Tech-Investor Philipp Klöckner, der bereits SpaceX-Anteile hält. Darin spricht er über seine Einschätzung zum Börsengang, die hohe Bewertung — und warum er beim IPO besonders vorsichtig wäre.

Wenn du mehr zu SpaceX erfahren willst, schau gerne auch in unsere Analyse an dieser Stelle. Darüber hinaus haben wir dir in diesem Artikel einige amüsante Details aus dem Wertpapierprospekt zusammengestellt. Und hier erfährst du, welche Wetten bei Polymarket es zu SpaceX gibt.