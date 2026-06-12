Störung bei Facebook- und Instagram-Konzern Meta

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
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MENLO PARK (dpa-AFX) - Dienste des Facebook-Konzerns Meta sind von einer Störung betroffen. Nutzer berichteten auf Plattformen wie Allestörungen von Problemen, unter anderem Facebook und Instagram zu erreichen. Ein Sprecher des US-Konzerns teilte mit, man arbeite an einer Lösung.

Bei Online-Diensten kommt es gelegentlich zu kurzfristigen Störungen. Längere flächendeckende Ausfälle sind eher selten./so/DP/men

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