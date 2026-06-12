TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 15. Juni

TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung 11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DEU: Großhandelspreise 5/26 09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 11:00 EUR: Industrieproduktion 4/26 11:00 EUR: Handelsbilanz 4/26 14:30 USA: Empire State Bericht 6/26 15:15 USA: Industrieproduktion 5/26 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M. FRA: Erster Tag des G7-Gipfels mit den Themen: Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump, Handelsfragen, Iran- und Ukraine-Krieg, Evian FRA: Rüstungsmesse Eurosatory, Paris LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg

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