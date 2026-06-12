Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 05 June 2026 to 11 June 2026

Business Wire · Uhr
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Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/05/2026

FR0013230612

1 427

17.4298

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/05/2026

FR0013230612

300

17.3000

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/08/2026

FR0013230612

347

17.2529

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/08/2026

FR0013230612

75

17.2403

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/08/2026

FR0013230612

1 293

17.2459

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/08/2026

FR0013230612

43

17.2251

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/09/2026

FR0013230612

4 460

17.9204

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/09/2026

FR0013230612

323

18.0293

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/09/2026

FR0013230612

812

17.9995

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/09/2026

FR0013230612

230

18.0066

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/10/2026

FR0013230612

1 983

17.8473

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/10/2026

FR0013230612

952

17.8652

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/10/2026

FR0013230612

252

17.9083

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/10/2026

FR0013230612

64

17.8534

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/11/2026

FR0013230612

662

17.5408

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/11/2026

FR0013230612

38

17.6442

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/11/2026

FR0013230612

1 987

17.5500

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/11/2026

FR0013230612

6

17.5733

TQEX

 

 

 

TOTAL

15 254

17.7135

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260612417027/en/

Tikehau Capital

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