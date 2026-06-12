Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 05 June 2026 to 11 June 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/05/2026
|
FR0013230612
|
1 427
|
17.4298
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/05/2026
|
FR0013230612
|
300
|
17.3000
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/08/2026
|
FR0013230612
|
347
|
17.2529
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/08/2026
|
FR0013230612
|
75
|
17.2403
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/08/2026
|
FR0013230612
|
1 293
|
17.2459
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/08/2026
|
FR0013230612
|
43
|
17.2251
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/09/2026
|
FR0013230612
|
4 460
|
17.9204
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/09/2026
|
FR0013230612
|
323
|
18.0293
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/09/2026
|
FR0013230612
|
812
|
17.9995
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/09/2026
|
FR0013230612
|
230
|
18.0066
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/10/2026
|
FR0013230612
|
1 983
|
17.8473
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/10/2026
|
FR0013230612
|
952
|
17.8652
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/10/2026
|
FR0013230612
|
252
|
17.9083
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/10/2026
|
FR0013230612
|
64
|
17.8534
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/11/2026
|
FR0013230612
|
662
|
17.5408
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/11/2026
|
FR0013230612
|
38
|
17.6442
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/11/2026
|
FR0013230612
|
1 987
|
17.5500
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/11/2026
|
FR0013230612
|
6
|
17.5733
|
TQEX
|
|
|
|
TOTAL
|
15 254
|
17.7135
|
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260612417027/en/
Tikehau Capital