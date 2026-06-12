Trading-Chance Silber: Mega-Chance voraus?!

Good to know about: Silber

Silber ist ein faszinierendes Edelmetall, das seit Jahrtausenden sowohl als Wertspeicher als auch als unverzichtbares Industriematerial eine zentrale Rolle in der Menschheitsgeschichte einnimmt. Das glänzende Element besitzt von allen Metallen die höchste elektrische und thermische Leitfähigkeit sowie das ausgeprägteste Reflexionsvermögen. Diese physikalischen Ausnahmeeigenschaften machen es zu einem Schlüsselbaustein der modernen Technologie. Es steckt in nahezu jedem Smartphone, in Steuergeräten von Automobilen und ist für die globale Energiewende unverzichtbar, da große Mengen davon in den Photovoltaikanlagen für Solarenergie verbaut werden. Auch in der Medizin wird es aufgrund seiner stark antibakteriellen Wirkung geschätzt, während die traditionelle Schmuck- und Besteckindustrie weiterhin einen konstanten Teil der Nachfrage ausmacht.

In der globalen Wirtschaft nimmt das Material eine volatile Doppelrolle ein: Es agiert gleichzeitig als gefragter Industrirohstoff und als monetärer Zufluchtsort in Krisenzeiten. Da der industrielle Bedarf extrem hoch ist, reagiert sein Preis stark auf die allgemeine Konjunkturentwicklung. Gleichzeitig dient es vielen Anlegern als kleinere, erschwinglichere Absicherung gegen Inflation im Vergleich zu Gold. Im Hinblick auf das natürliche Vorkommen in der Erdkruste ist der glänzende Rohstoff deutlich häufiger zu finden als seine extrem seltenen Verwandten wie Gold oder Platin. Die Erdkruste enthält davon etwa zwanzigmal mehr als von Gold, weshalb es im Handel auch wesentlich günstiger bewertet wird. Dennoch zählt es zu den endlichen Ressourcen, deren Abbau mit hohem technischem Aufwand verbunden ist.

Interessanterweise wird der Rohstoff nur zu einem kleineren Teil in reinen Minen abgebaut. Der weitaus größere Anteil fällt als Nebenprodukt bei der Gewinnung von unedlen Metallen wie Kupfer, Blei und Zink sowie bei der Goldförderung an. Geografisch konzentriert sich die weltweite Produktion vor allem auf den amerikanischen Kontinent. Mexiko führt die Liste der Förderländer seit Jahren mit deutlichem Abstand an, gefolgt von Peru und China. Auch Chile und Australien tragen erhebliche Mengen zur weltweiten Versorgung bei. Da die industrielle Nachfrage durch den Ausbau grüner Technologien in den letzten Jahren rasant gestiegen ist, gewinnt neben der Primärförderung in diesen Regionen auch das Recycling von Elektronikschrott zunehmend an wirtschaftlicher und ökologischer Bedeutung.

Saisonale Stärke ab Ende Juni

Die Frage, die sich für aktive Trader in solchen Situationen stets stellt lautet: soll man noch mit dem Trend gehen oder bereits einen antizyklischen Einstieg wagen. Hier hilft uns die Saisonalität ausgezeichnet. Denn in diesem Jahr läuft der Silberpreis sehr eng an den üblichen saisonalen Schwüngen. Wir sahen die Rallye zum Jahresauftakt, aber auch die Korrektur ab April. Im Durchschnitt dauert diese bis Ende Juni an. Es folgt typischerweise eine zweimonatige Aufwärtsphase bis Anfang September. Im nächsten Schritt wollen wir schauen, welche Ein- und Ausstiege nun konkret die besten Ergebnisse über einen langen Zeitraum erzielen.

Quelle: www.market-bulls.com

Wenn man seit 1970 alljährlich am 22. Juni zu Handelsbeginn eingestiegen und am 5. September (zum Handelsende) ausgestiegen ist, ausgestiegen ist, verdiente man pro gehandeltem Kontrakt 216.365 Dollar bei einem geringen Draw Down von nur 33.785 Dollar und einer Trefferquote von 58,93 Prozent. Der Profit-Factor dieser einfachen saisonalen Strategie liegt bei 3,23! Das ist ein Zeichen für ein sehr stabiles, lukratives Setup.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

In genau 10 Tagen öffnet sich das Zeitfenster für einen sehr attraktiven saisonalen Trade. Beachten Sie dabei bitte unbedingt, dass die Strategie nicht immer, sondern nur in 59 Prozent der Fälle erfolgreich ist. Der hohe Profit kommt also aus der dauerhaft konsequenten Anwendung dieses Trades (jedes Jahr immer wieder) und dadurch, dass die Gewinner-Trades viel mehr gewinnen, als die Verlierer verlieren. Ob der einzelne Trade nun gewinnt oder verliert lässt sich nicht seriös prognostizieren. Darum ist geboten, nur einen zu verschmerzenden Bruchteil seines Kapitals einzusetzen. Wir stellen ein geeignetes Produkt nachfolgend vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Silber

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 50,459 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 66,38 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 4,09. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PK2J2F.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 90-100 USD

Unterstützungen: 60-65 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Silber

Basiswert Silber WKN PK2J2F ISIN DE000PK2J2F5 Basispreis 50,459 USD K.O.-Schwelle 50,459 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 4,09 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

* Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.