Trump stellt Iran-Einigung am Wochenende in Aussicht

- von Parisa Hafezi ⁠und John Irish und Susan Heavey

Dubai/Washington, 11. Jun (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat - wie schon oft in den vergangenen Wochen - eine baldige Verständigung mit dem Iran angekündigt. Ein Abschluss sei in den kommenden Tagen möglich, erklärte Trump am Donnerstag. Vielleicht geschehe dies über das Wochenende und wahrscheinlich in Europa. Er werde mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sprechen. Vizepräsident JD Vance werde bei der Unterzeichnung zugegen sein. Die Straße von Hormus werde geöffnet werden, sobald ‌die USA unterschrieben hätten.

Trump sprach dabei von einer "Absichtserklärung" (Memorandum of Understanding, MOU), auf die man sich einigen wolle. Eine solche Erklärung wird oft gewählt, wenn zwei Seiten etwas ernsthaft angehen wollen, ohne sich aber endgültig festzulegen.

Nur etwa zwei Stunden zuvor hatte Trump einen von ihm selbst ⁠am Donnerstag und für ⁠Donnerstag angekündigten schweren Angriff auf den Iran wieder vom Tisch genommen. Grund seien fortgeschrittene Verhandlungen, die von der obersten iranischen Führung sowie einer breiten Koalition regionaler Mächte gebilligt worden seien, hatte er auf seiner Plattform Truth Social erklärt. "Da die Gespräche mit der Islamischen Republik Iran auf die höchste Ebene der iranischen Führung verlagert und von dieser gebilligt wurden, habe ich als US-Präsident die für heute Abend geplanten Angriffe und Bombardierungen gegen den Iran abgesagt."

Von der iranischen Seite hieß es kurz darauf, es sei noch kein Text für eine Absichtserklärung gebilligt worden. Wenn aber die USA ‌den vom Iran gemachten Vorschlag akzeptieren würden, sei es wahrscheinlich, dass der Iran ebenfalls ‌zustimme.

Sollte das Abkommen zustande kommen, wäre dies der bislang bedeutendste diplomatische Durchbruch zur Beendigung des seit drei Monaten andauernden Konflikts, der Tausende Menschenleben gekostet und die weltweiten Energiepreise stark in die Höhe getrieben hat. Allerdings hat Trump seit Mitte März wiederholt behauptet, dass ein Abkommen mit dem Iran kurz bevorstehe. Passiert ist das ⁠aber nicht. Beide Seiten hatten sich in den vergangenen Tagen vielmehr mit Angriffen überzogen, was einen im April verkündeten Waffenstillstand belastete. Gleichwohl sagten iranische ‌und westliche Insider am Donnerstag, dass die Bemühungen um ein vorläufiges Abkommen ⁠zur Einstellung der Feindseligkeiten intensiviert worden seien.

Wie oft bei seinen Projekten sprach Trump davon in hohen Tönen. "Wir haben gerade eine großartige Einigung im Konflikt mit dem Iran erzielt", sagte Trump vor Reportern im Weißen Haus. "Die Meerenge wird offiziell geöffnet, sobald wir unterzeichnen, was bald, sehr bald, vielleicht noch am Wochenende in Europa geschehen könnte."

Drei mit dem Vorgang vertraute iranische Personen sagten, es sei ‌eine politische Einigung erzielt worden, doch müssten einige Fragen noch im Detail besprochen ⁠werden. Darunter sei ein Mechanismus zur Freigabe von iranischen Öleinnahmen ⁠in Milliarden-Höhe, die bei ausländischen Banken eingefroren seien. Das Abkommen würde den iranischen Zugriff auf die Straße von Hormus vorübergehend lockern und die US-Blockade iranischer Häfen beenden, hieß es. Ungeklärte Fragen zum iranischen Atomprogramm und den Beständen an hochangereichertem Uran würden für künftige Gespräche zurückgestellt, so die Insider.

Es war unklar, ob ein solches Abkommen Kritiker innerhalb von Trumps Republikanischer Partei zufriedenstellen würde, die fordern, dass jede Vereinbarung Teheran den Weg zur Entwicklung einer Atomwaffe versperren müsse. Deren Widerstand hatte bereits einen früheren Versuch vereitelt, ein Abkommen zur Öffnung der Meerenge zu erzielen. Beobachtern zufolge befürchtet Trump, dass sein Abkommen mit dem von 2015 verglichen werden könnte, das er als zu nachsichtig kritisiert hatte. Trump hatte das Abkommen 2018 während seiner ersten Amtszeit aufgekündigt. Auch ist offen, wie Israel auf eine solche Einigung reagieren würde. Israel hatte die ⁠Angriffe auf den Iran gemeinsam mit den USA Ende Februar begonnen.

Am US-Aktienmarkt legten die Kurse nach Trumps Absage des Angriffs und der Ankündigung einer baldigen Einigung deutlich zu. Der Ölpreis gab um mehr als vier Prozent nach.

(Mit weiteren Reuters-Büros. Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)