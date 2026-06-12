Ukraine und Russland mit gegenseitigen Drohnenangriffen - Tote und Verletzte

12. Jun (Reuters) - ⁠Die Ukraine und Russland haben sich in der Nacht zum Freitag erneut gegenseitig mit Drohnenangriffen überzogen. Dabei gab es Behördenangaben zufolge Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Die Ukraine nahm auch wieder Industrieanlagen tief ‌in Russland ins Visier. So wurden in der für Russlands ölverarbeitende Industrie wichtigen Region Tatarstan weit von der Ukraine entfernt drei Menschen ⁠verletzt, als ⁠eine Drohne ein Wohnhaus traf, wie die örtlichen Behörden mitteilten. In der dort gelegenen Stadt Nischnekamsk seien wegen der Drohnengefahr öffentliche Feiertagsveranstaltungen für Freitag abgesagt worden. Auch wurde demnach die Stadt Togliatti an der Wolga, Sitz des größten russischen Autobauers Awtowas, mit Drohnen ‌attackiert. In der russischen Grenzregion Brjansk kamen ‌den Angaben zufolge bei ukrainischen Drohnenangriffen zwei Menschen ums Leben, zehn weitere wurden verletzt.

Das russische Militär beschoss unter anderem Bahnhöfe, Signalanlagen und Umspannwerke in ⁠der Ukraine. Dabei wurde in der nördlichen Region Sumy den Angaben ‌zufolge wurde ein Bahnmitarbeiter getötet und ⁠ein weiterer verletzt. In der südlichen Stadt Mykolajiw seien vier Menschen verletzt und 14 Gebäude beschädigt worden. Das ukrainische Militär teilte mit, Russland habe seit Donnerstagabend mit 117 Drohnen ‌angegriffen, von denen die Luftabwehr 102 ⁠abgefangen habe. Russland schoss nach ⁠Angaben des Verteidigungsministeriums in der Nacht 231 ukrainische Drohnen ab. Die Ukraine hat zuletzt ihre weitreichenden Drohnenangriffe auf russische Ölanlagen intensiviert, was unter anderem auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim zu Treibstoffengpässen führte.

Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben beider Seiten zunächst nicht unabhängig überprüfen. Beide Länder weisen den Vorwurf zurück, gezielt Zivilisten ins Visier zu nehmen.

(Bericht von Jekaterina Golubkova und Anna Pruchnicka, geschrieben von ⁠Christian Götz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)